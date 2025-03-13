Отмечается. что отклонить предложение о перемирии для России невыгодно.

Соглашение о прекращении огня в Украине будет представлять собой стратегическое поражение российского диктатора Владимира Путина. Однако и отклонить предложение США будет для него столь же невыгодно, пишет The Times.

Отмечается, что ситуация в Курской области свидетельствует о способности армии РФ продолжать наступление, хотя и изнурительными темпами.

"Российская экономика, о которой постоянно говорят, что она находится на грани краха, превзошла ожидания, и многие аналитики теперь считают, что она сможет поддерживать нынешнее состояние войны по крайней мере еще год", - говорится в статье.

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Таким образом, соглашение о прекращении огня будет восприниматься, как поражение Путина.

"Длительное безусловное прекращение огня… укрепит Украину как свободную и независимую страну, тесно связанную с Европой и находящуюся за пределами сферы влияния России. Как только прекратятся выстрелы, украинские аэропорты снова откроются, иностранная помощь поступит быстрее, и по всей Украине будет сильное ощущение успеха. Это не то, ради чего Россия вела кровавую войну три года. Путину будет нелегко объяснить своим последователям, почему он потратил столько крови и средств", - считает заместитель генерального директора Королевского института оборонных исследований Малкольм Чалмерс.

При этом в The Times объяснили, почему отклонить предложение о перемирии для России невыгодно:

"Кремль неоднократно пытался представить Украину как препятствие к миру. Если Путин откажет, он разобьет эту иллюзию и рискует навлечь на себя карательные меры со стороны Белого дома - включая более жесткие экономические санкции против России и увеличение военной помощи Украине, - призванные заставить его сесть за стол переговоров. Более того, он рискует лишиться благосклонности президента Трампа, чье президентство ускорило необычайную геополитическую перестановку, которая во многом пошла на пользу России".

Перемирие в Украине - актуальное

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и Украины, в результате которых Киев согласился на предложение о немедленном 30-дневном прекращении огня.

Как сообщил Reuters со ссылкой на собственные источники, после этого Россия представила США список требований для заключения соглашения о завершении войны. Отмечалось, что условия Кремля "широкие и похожие на требования, которые он ранее выдвигал Украине, США и НАТО".

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