Один из западных чиновников отметил, что давление на Украину "поражает воображение".

В среду, 23 апреля, в Лондоне состоится новый раунд переговоров по достижению мира в Украине. Там США предложат признать незаконную аннексию Россией Крыма и заморозить линию фронта в рамках мирного соглашения.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники. В обмен на признание Крыма российской территорией Москва должна прекратить военные действия в Украине.

Советник президента Украины Владимира Зеленского сказал, что предложения США включают в себя "некоторые идеи, с которыми Киев согласен, и другие, с которыми он не согласен". В то же время один из западных чиновников подчеркнул, что давление на Украину "поражает воображение".

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"Ожидается, что французские, британские и немецкие переговорщики, взявшие на себя более активную роль в мирных переговорах, будут настаивать в Лондоне на том, чтобы любая сделка включала гарантии безопасности и программы послевоенного восстановления, возможно, частично оплаченные из замороженных российских активов", – сказано в материале.

При этом как украинские, так и европейские чиновники в частном порядке признают, что в ближайшее время Украине вряд ли удастся вернуть под свой контроль все удерживаемые врагом территории.

"Есть опасения, что Трамп пытается надавить на украинцев и не проявляет достаточной жесткости в отношении России. Конечный вопрос сейчас заключается в том, что получит Украина в обмен на отказ от части своей территории?" – подчеркнул Муджтаба Рахман, управляющий директор Eurasia Group, консалтинговой компании по политическим рискам.

Американские официальные лица подчеркивают, что "обеим сторонам конфликта необходимо ликвидировать большие пробелы в переговорах". Иначе США угрожают "умыть руки".

Украине будет трудно проглотить это спорное предложение. Авторы напомнили, что захват и последующая аннексия Россией Крыма в 2014 году проложили путь к другим актам агрессии против Украины, в том числе к разжиганию войны в Донецкой и Луганской областях, а затем – и полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

США могут признать Крым территорией РФ

На днях Bloomberg сообщило, что США готовы признать временно оккупированный Крым российским в рамках соглашения о мире между Россией и Украиной. Стоит отметить, что официальных заявлений администрация США по этому поводу не делала.

Советник главы Офиса президента Сергей Лещенко напомнил, что заявления о признании Крыма российским со стороны Трампа звучали и 10 лет назад, когда он впервые баллотировался на пост президента. Но тогда дальше разговоров дело не продвинулось.

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