По словам Клименко, на территории АРК надо разместить комплексную военную базу Европы.

Полуостров Крым, который сейчас оккупирован РФ, нельзя оставлять Кремлю, потому что это будет означать полное доминирование агрессора в Черном море. Об этом заявил руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Он обнародовал географическую карту, на которой выделен полуостров и показано, на что будут влиять силы, которые будут контролировать АРК.

"Российский" Крым - это полное доминирование РФ в Черном море и в соответствующем регионе. Точка. Никогда этого не будет после позорного поражения Черноморского флота РФ от ВСУ. На самом деле оптимальное использование Крымского полуострова в новой системе безопасности Европы - это создание на полуострове комплексной военной базы стран Европы - морской, противоракетной, противодиверсионной и т.д.", - отмечает специалист.

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По его словам, такая база может выполнять роль форпоста сдерживания российской агрессии с юго-восточного направления.

"И так оно в конце концов и будет", - подчеркнул Клименко.

Он добавил, что сейчас тема уступок по Крыму в пользу РФ возникла у некоторых "альтернативно одаренных лиц за океаном". Клименко отмечает, что подобные заявления могут делать только люди, которые не учили в школе географию, и не являются настоящими политиками.

Разговоры о сдаче Крыма

Как писал УНИАН, издание Semafor со ссылкой на свои источники сообщило, что в администрации США рассматривают возможность признать украинский Крым территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении войны в Украине. Говорилось, что также обсуждалась возможность того, чтобы США призвали и ООН признать АРК российской. Якобы это обсуждалось в Белом Доме на фоне подготовки телефонного разговора президентов США и РФ, который состоялся в марте.

Bloomberg также писало, США готовы признать незаконно аннексированный Крым российским в рамках широкого соглашения о мире между Москвой и Киевом.

Отмечается, что потенциальная уступка является последним сигналом того, что президент Дональд Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня, и это произошло после того, как он и госсекретарь Марко Рубио заявили, что администрация готова отказаться от своих усилий по посредничеству в установлении мира, если прогресс не будет достигнут быстро. Источники издания заявили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

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