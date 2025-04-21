Подобные заявления звучали еще 10 лет назад, отметил Лещенко.

На данный момент Соединенные Штаты Америки не делали официальных заявлений о готовности рассмотреть вопрос признания временно оккупированного Крыма российским. Однако такие заявления со стороны Трампа звучали и 10 лет назад.

Об этом сказал в эфире телемарафона советник главы Офиса президента Сергей Лещенко. Он акцентировал, что сейчас речь идет об утечках информации в прессу, официально заявленной позиции переговорщиков нет.

"У нас нет со стороны украинской переговорной команды никакого согласия на это. [...] Все переговорщики, которые посещают встречи или в Саудовской Аравии, или во Франции, четко говорят, что вопрос территориальной целостности Украины вообще не обсуждается. Даже Конституция Украины содержит множество запретов и ограничений на то, чтобы эту тему хотя бы теоретически обсуждать", – акцентировал Лещенко.

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По его словам, еще в 2016 году во время предвыборной гонки Трамп тоже обсуждал вопрос Крыма и говорил, что "слышал" о том, что жители полуострова якобы хотят быть с Россией. Тогда он также обещал рассмотреть признание полуострова российским и снятие санкций с агрессора. Однако дальше разговоров дело не пошло, напомнил Лещенко.

"Нам надо защищать украинские интересы, а как оно там произойдет. Возможно, оно так же [будет], как 10 лет назад, без всякого последствия, без всякого признания", – продолжил советник руководителя ОП.

Советник советует воспринимать такие заявления американской администрации как "тактику переговорного процесса".

Признание Крыма российским: что известно

На днях издание Bloomberg выпустило материал, в котором написало, что США якобы готовы признать временно оккупированный Крым российским в рамках соглашения о мире между Россией и Украиной. Официальных заявлений администрация США по этому поводу не делала.

Руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко акцентировал, что оставлять полуостров под российским контролем нельзя, ведь это приведет к господству России в Черном море.

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