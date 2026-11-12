Уиткофф и Кушнер прибыли на переговоры в Москву

Специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после переговоров в Абу-Даби прибыли в Москву.
Как сообщили российские СМИ, самолет с американскими представителями уже приземлился в московском аэропорту Внуково. Там американцев встретил спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев.
В настоящее время участники переговоров покинули аэропорт.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Уиткофф и Кушнер планируют провести переговоры с российской стороной.
Переговоры в Абу-Даби: новости
10–11 ноября в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) состоялись трехсторонние переговоры Украины, США и России по вопросу прекращения войны. США выступили посредником в переговорном процессе. Это первая подобная встреча сторон с февраля.
Украинскую делегацию возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров. В её состав также вошли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Давид Арахамия и Вадим Скибицкий. США представляли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, российскую делегацию – помощник Владимира Путина Владимир Мединский.
В ходе встреч стороны обсуждали:
возможность масштабного обмена военнопленными по формуле "1000 на 1000" или "1500 на 1500";
гарантии безопасности для Украины;
прекращение боевых действий и возможные шаги по деэскалации;
территориальные вопросы.
По словам Зеленского, российская делегация также поднимала вопрос о территориях.
По итогам первого дня переговоров Зеленский назвал их конструктивными и содержательными. В то же время договоренности о прекращении войны пока не достигнуто.