Уиткофф и Кушнер прибыли на переговоры в Москву

В аэропорту американцев встретил спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев.

Специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после переговоров в Абу-Даби прибыли в Москву.

Как сообщили российские СМИ, самолет с американскими представителями уже приземлился в московском аэропорту Внуково. Там американцев встретил спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев.

В настоящее время участники переговоров покинули аэропорт.

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Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Уиткофф и Кушнер планируют провести переговоры с российской стороной.

Переговоры в Абу-Даби: новости

10–11 ноября в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) состоялись трехсторонние переговоры Украины, США и России по вопросу прекращения войны. США выступили посредником в переговорном процессе. Это первая подобная встреча сторон с февраля.

Украинскую делегацию возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров. В её состав также вошли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Давид Арахамия и Вадим Скибицкий. США представляли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, российскую делегацию – помощник Владимира Путина Владимир Мединский.

В ходе встреч стороны обсуждали:

возможность масштабного обмена военнопленными по формуле "1000 на 1000" или "1500 на 1500";

гарантии безопасности для Украины;

прекращение боевых действий и возможные шаги по деэскалации;

территориальные вопросы.

По словам Зеленского, российская делегация также поднимала вопрос о территориях.

По итогам первого дня переговоров Зеленский назвал их конструктивными и содержательными. В то же время договоренности о прекращении войны пока не достигнуто.

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