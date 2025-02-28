Издание пишет, что Зеленскому и его команде даже не дали пообедать.

Сразу после напряженного обмена репликами с украинским президентом Владимиром Зеленским американский лидер Дональд Трамп собрал своих ключевых советников для обсуждения в Овальном кабинете.

По словам представителя Белого дома, Трамп проконсультировался с вице-президентом Вэнсом, государственным секретарем США, сообщает CNN.

Рубио, министром финансов Бессентом и другими. Именно тогда он пришел к выводу, что "Зеленский не в том положении, чтобы вести переговоры". Затем он поручил госсекретарю Рубио и своему советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу передать сообщение: "пришло время Зеленскому покинуть Белый дом".

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Украинская делегация ждала продолжения переговоров, в ходе которых планировалось подписания соглашения по природным ресурсам. Однако украинцам дали понять, что им пора уезжать, рассказал источник CNN. По его словам, приказ об этом отдал Трамп. Издание пишет, что Зеленскому и его команде даже не дали пообедать.

Пока приготовленные блюда оставались на сервировочных столах в коридоре, украинцам дали четкие указания покинуть здание. По словам источника в Белом доме, украинская сторона хотела продолжить переговоры, но получила отказ.

Встреча Трампа с Зеленским - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Пресс-конференция, запланированная по итогам переговоров, была отменена.

Сам Трамп заявил, что Зеленский не готов ни к перегорам, ни к миру.

"Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Позже сам Зеленский прокомментировал визит в США.

"Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Благодарю Президента, Конгресс и американского народа. Украине нужен справедливый и длительный мир, и мы работаем именно для этого", - написал президент.

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