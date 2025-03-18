Пока что все "выглядит как прекращение огня в воздухе и на море", считает Кларк.

18 марта состоялся длительный телефонный разговор между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, где они говорили о российско-украинской войне.

Британский военный аналитик Майкл Кларк, комментируя для Sky News заявления Кремля и Белого дома по итогам разговора, сказал, что это "выглядит как прекращение огня в воздухе и на море".

Согласно условиям этого "ограниченного перемирия", авиаудары по объектам энергетической инфраструктуры прекратятся, а впоследствии могут прекратиться и военные действия в акватории Черного моря.

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Кларк обратил внимание, что такой подход не слишком отличается от того, что предлагал президент Украины Владимир Зеленский. Речь идет о поэтапном соглашении, которое начинается с прекращения воздушной войны.

Хотя это может свидетельствовать о том, что Трамп, возможно, прислушивается к Киеву, по мнению аналитика, тот факт, что в сегодняшних переговорах Украина участия не принимала, является довольно красноречивым:

"В дипломатических кругах есть старая поговорка: "Если вас нет за столом, вы в меню. И поверьте мне, Украина в меню".

Переговоры Трампа и Путина: основное

Разговор Трампа и Путина 18 марта длился более 2 часов. В Белом доме по его итогам заявили, что движение к миру начнется с прекращения ударов про энергетической инфраструктуре. Также там акцентировали, что война в Украине никогда не должна была начаться и должна была быть закончена уже давно.

В свою очередь, в Кремле анонсировали обмен пленными с Украиной по формуле 175 на 175. Он должен состояться уже завтра, 19 марта.

Что касается возможного 30-дневного перемирия, то в Кремле выдвинули дополнительные условия: в частности, Москва требует остановки мобилизации в Украине и перевооружения ВСУ.

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