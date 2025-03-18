Путин сделал ряд заявлений после разговора с Трампом.

В ходе состоявшегося разговора с президентом США Дональдом Трампом, кремлевский диктатор Владимир Путин сообщил, что Россия и Украина проведут обмен пленными (175 на 175) уже в эту среду, 19 марта, передает Telegram-канал "РИА Новости".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что освобождение украинских пленных должно стать одним из первых шагов к завершению войны.

"Завершение войны должно начинаться с шагов, восстанавливающих доверие к самой ситуации. Потому что доверия к РФ нет. И надо ситуации, в которых говорят о завершении войны. Реальная ситуация. И сейчас таким шагом может стать освобождение пленных. Тысяч. Именно тысяч людей, которые удерживаются в России. И часть из них не только с 2022 года, а значительно раньше, еще с 2014-го. Россия должна отпустить украинцев", - сказал украинский лидер.

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Что еще известно о прошедшем звонке Путина и Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что в Белом доме сделали заявление после разговора. Они договорились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня.

Кроме того, Кремль тоже сделал ряд заявлений. В частности, Россия "в качестве жеста доброй воли" передаст Украине 23 тяжело раненых украинских военнослужащих.

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