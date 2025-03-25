Российская сторона пытается как можно дольше затянуть переговоры. Делегатам приказали присматриваться к каждой запятой.

Задача российской делегации в Саудовской Аравии - затягивать переговоры по войне как можно дольше. Об этом говорится в анализе старшего иностранного корреспондента The Telegraph Роланда Олифанта.

Российская сторона довольно сдержанно прокомментировала новый раунд переговоров с США. Совместных заявлений до сих пор не было, несмотря на анонсы в СМИ.

"Интересно, сложно, но достаточно конструктивно", - сказал Григорий Карасин.

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"Технические переговоры, которые углубляются в детали", - сказал Дмитрий Песков.

Вообще ничего, - сказала американская делегация - по крайней мере, пока что.

Издание пишет:

"Это язык процедурного болота, а не дипломатического прорыва. А это означает просто желание затянуть переговоры как можно дольше".

"Moscow Times" нашла источник, близкий к Кремлю, который дословно рассказал о нюансах переговорного процесса. В 2022 году Россия приняла закон об "аннексии" Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Поскольку российская конституция запрещает передавать российскую территорию после ее аннексии, война должна закончиться, когда каждый дюйм этих территорий находится под контролем России.

Россияне надеются, что Дональд Трамп заставит украинцев уступить землю в тех регионах, которыми он еще владеет, или затянет переговоры как можно дольше в надежде завладеть ими силой. Даже если они не достигают региональных границ, каждый лишний километр, который они оккупируют, может быть сохранен за ними.

"Таким образом, время сейчас на нашей стороне, и мы попытаемся максимально использовать его", - сообщил газете один источник.

"Им (российской делегации - УНИАН) поручили присматриваться к каждой запятой", - сказал другой собеседник.

Условия на поле боя и прогресс за столом переговоров напрямую связаны. Пока Путин думает, что может получить больше от первого, он будет тянуть со вторым.

Задача российской делегации состоит в том, чтобы не раздражать американцев прямым "нет", а когда им не хватает терпения, убедить их, что Украина, а не Россия, создает задержку.

Однако пока что американская делегация держит свои карты "в рукаве". Издание прогнозирует, что переговоры, вероятно, затянутся на недели. Так же и боевые действия.

Переговоры в Саудовской Аравии - что известно

Как сообщал УНИАН, 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры украинских и американских делегаций. После них министр обороны Рустем Умеров сообщил, что диалог был эффективным.

После переговоров представителей США и РФ, которые вчера продолжались целый день, стало известно, что украинская делегация останется в Саудовской Аравии еще на один день, чтобы встретиться с американскими коллегами.

По данным СМИ, переговоры представителей США и РФ, которые были сосредоточены на попытках достичь соглашения о прекращении огня в Черном море, были представлены Вашингтоном как шаг в усилиях президента Дональда Трампа по прекращению войны в Украине.

Впоследствии в Кремле заявили, что содержание переговоров делегаций России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде не будут обнародовать.

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