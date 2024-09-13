По словам главы правительства Венгрии, у него "есть много ходов относительно миротворческой миссии".

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что после визита в Москву в рамках так называемой "мирной миссии" в начале председательства Венгрии в Европейском Союзе, вероятно, будут новые неожиданные дипломатические шаги. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на интервью Орбана венгерскому государственному радио.

"У меня в кармане есть много ходов по миротворческой миссии. Мы и в дальнейшем будем иметь неожиданные инициативы, каждая из которых на шаг приблизит нас к миру", - сказал Орбан.

Издание напоминает, что глава венгерского правительства не предупреждал партнеров по ЕС и НАТО о своей первой дипломатической миссии в июле, которая включала встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине и кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.

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"Венгерский лидер пытался представить эти поездки как новаторскую попытку добиться прекращения огня в войне России против Украины, которая вошла в третий год. Западные союзники ответили резкой критикой за то, что они назвали формой умиротворения и попыткой подорвать поддержку Киева", - говорится в статье.

СМИ уточняет, что в знак протеста многие страны ЕС, а также Европейская комиссия с тех пор уменьшили свое присутствие на мероприятиях, организованных Венгрией в рамках ее шестимесячного председательства в блоке, включая встречу министров финансов и руководителей центральных банков, которая стартует в пятницу в Будапеште.

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Венгрия передаст 14 млн евро из Фонда мира на оборону Чада, а не Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Будапешт решил "использовать эти 14 млн евро для укрепления безопасности в Чаде, для создания нового учебного заведения с целью подготовки армейских офицеров в Чаде и для улучшения возможностей вооруженных сил Чада".

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