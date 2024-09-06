Он выступает за встречу украинского президента и кремлевского правителя.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидерам России и Украины необходимо встретиться, чтобы закончить войну.

Во время Форума "Амброзетти" в Италии политика спросили, возможна ли встреча Владимира Зеленского и Путина. "Конечно. Она необходима!" ... Первый вопрос - это коммуникация. Если нет коммуникации, война становится все хуже и хуже", - цитирует Орбана Politico.

Отмечается, что сегодня этот форум также должен посетить президент Украины. Венгерский премьер уверяет, что находится с Зеленским в "хороших отношениях", даже после поездки к Путину в Москву.

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"Миротворческая" миссия Орбана

Как сообщал УНАН, в начале июля Венгрия начала председательствовать в Совете Европейского союза. Орбан сразу совершил первый за время полномасштабной войны визит в Киев.

Уже потом он поехал в Москву, назвав свою поездку "миротворческой" миссией. Его встреча с Путиным возмутила многих европейских политиков, поэтому в сторону венгерского премьера звучали жесткие заявления. В ЕС подчеркивали, что он поехал в Россию не как их представитель.

В Европейской комиссии заявили, что чиновники не будут участвовать ни в одной из встреч, пока будет продолжаться председательство Венгрии.

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