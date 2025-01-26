Сенатор заявил, что российский диктатор сейчас может делать "все, что он хочет".

Сенатор Томми Тубервиль из штата Алабама поставил под сомнение готовность российского диктатора Владимира Путина вести переговоры по окончанию войны в Украине, пишет The Hill.

"Украинцы, а также НАТО и Соединенные Штаты так плохо справились с этой войной, что Путин встал в дверях, чтобы делать все, что он хочет. Почему он должен хотеть вести с кем-то переговоры", - сказал Тубервиль.

Сенатор, который является бывшим футбольным тренером провел аналогию между ситуациями на поле боя и на футбольном поле.

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"Скажем, это футбольная игра, и вы [выигрываете] три тачдауна. Почему вы должны заключать какое-то соглашение, когда вы выигрываете? Парень побеждает", - заявил сенатор.

В то же время он назвал аргументы, с помощью которых президент США Дональд Трамп может повлиять на Путина, чтобы посадить его за стол переговоров:

"Я думаю, что он может это сделать, потому что у Путина тоже есть проблемы с экономикой и людьми. Они устали от того, что их стреляют, убивают и калечат".

Возможность переговоров по завершению войны в Украине: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп и Путин готовятся к телефонному звонку, в частности они могут обсудить войну в Украине. Западные СМИ пишут, что дипломатические шаги президента США по решению войны в Украине несут как потенциальные возможности, так и вызовы. Также не известно до сих пор, будет ли Украина принимать полноценное участие в переговорах и как будут учтены ее интересы.

Военный Павел Гвозденко объяснил, что Трамп может усилить Украину к переговорам, предоставив ей достаточно оружия или ослабив экономически Россию. При этом он уверен, что быстро остановить войну в любом случае не удастся.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Путин не хочет завершения войны в Украине, и президент США Трамп понимает, какие вызовы стоят в этой ситуации, и он "дает четкий посыл, что надо заканчивать, потому что будет хуже".

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