Сенатор Томми Тубервиль из штата Алабама поставил под сомнение готовность российского диктатора Владимира Путина вести переговоры по окончанию войны в Украине, пишет The Hill.
"Украинцы, а также НАТО и Соединенные Штаты так плохо справились с этой войной, что Путин встал в дверях, чтобы делать все, что он хочет. Почему он должен хотеть вести с кем-то переговоры", - сказал Тубервиль.
Сенатор, который является бывшим футбольным тренером провел аналогию между ситуациями на поле боя и на футбольном поле.
"Скажем, это футбольная игра, и вы [выигрываете] три тачдауна. Почему вы должны заключать какое-то соглашение, когда вы выигрываете? Парень побеждает", - заявил сенатор.
В то же время он назвал аргументы, с помощью которых президент США Дональд Трамп может повлиять на Путина, чтобы посадить его за стол переговоров:
"Я думаю, что он может это сделать, потому что у Путина тоже есть проблемы с экономикой и людьми. Они устали от того, что их стреляют, убивают и калечат".
Возможность переговоров по завершению войны в Украине: актуальные новости
Как сообщал ранее УНИАН, Трамп и Путин готовятся к телефонному звонку, в частности они могут обсудить войну в Украине. Западные СМИ пишут, что дипломатические шаги президента США по решению войны в Украине несут как потенциальные возможности, так и вызовы. Также не известно до сих пор, будет ли Украина принимать полноценное участие в переговорах и как будут учтены ее интересы.
Военный Павел Гвозденко объяснил, что Трамп может усилить Украину к переговорам, предоставив ей достаточно оружия или ослабив экономически Россию. При этом он уверен, что быстро остановить войну в любом случае не удастся.
По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Путин не хочет завершения войны в Украине, и президент США Трамп понимает, какие вызовы стоят в этой ситуации, и он "дает четкий посыл, что надо заканчивать, потому что будет хуже".