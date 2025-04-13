Трамп выразил мнение, что отношения между Украиной и РФ могут идти хорошо.

Переговоры о прекращении войны в Украине, могут идти хорошо, но "есть момент, когда вам просто нужно смириться или заткнуться".

Такой комментарий президент США Дональд Трамп сделал на следующий день после того, как выразил разочарование Россией и призвал ее "двигаться" к достижению соглашения, пишет Reuters.

"Отношения между Украиной и Россией могут идти хорошо, и вы довольно скоро это узнаете", - загадочно высказался Трамп.

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"Наступает момент, когда вам просто нужно смириться или заткнуться, и посмотрим, что из этого выйдет, но я думаю, что все идет хорошо", - добавил американский президент.

Переговоры США и РФ о войне в Украине

В пятницу спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф провел переговоры с российским диктатором Путиным о достижении мирного соглашения.

Переговоры состоялись в то время, когда диалог США и России, вероятно, зашел в тупик из-за разногласий относительно условий прекращения огня.

Вчера стало известно, что Трамп продлил пакет санкций против Российской Федерации на один год.

А перед этим Трамп установил жесткие сроки для Путина для установления режима прекращения огня в Украине. Издание Axios написало, что Трамп дал Путину время до конца апреля, а если до этого времени не будет достигнуто прекращение огня в Украине, Трамп может ввести дополнительные антироссийские санкции или принять новый закон о санкциях.

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