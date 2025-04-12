Польский президент уверен, что Трамп знает, как больно ударить по Путину.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что американский лидер Дональд Трамп имеет лучшие шансы закончить войну в Украине. Впрочем, он подчеркнул, что любой мир должен быть "справедливым и длительным".

Как заявил Дуда в интервью Sky News, шанс на мир для Украины связан с Трампом. Он уверен, что американский президент имеет представление о российском лидере.

Польский президент напомнил, что во время первого президентского Трампа ударил по "Северному потоку-2" и энергетическим амбициям Путина. Дуда убежден, что это достаточным доказательством того, что Трамп знает, куда бить, чтобы было больно, говорит Дуда.

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"Если кто-то и может заставить Россию прекратить войну, то, скорее всего, только президент Соединенных Штатов. Вопрос в том, будет ли он достаточно решительным, чтобы сделать это - ведь для Европы, которая является соседом России, осуществляющей агрессию против Украины, также очень важно, чтобы мир был справедливым и длительным", - подчеркнул Дуда.

Мирные переговоры - что надо знать

Как известно, в середине февраля начались мирные переговоры под руководством США по завершению войны в Украине.

После ряда переговоров The Telegraph опубликовал материал, в котором отмечалось, что из происходящего можно сделать единственный вывод - президент РФ Владимир Путин не хочет мира. Отмечалось в частности, что Россия усилила удары по Украине - возросло не только их количество, но и масштаб и эффективность.

В Службе внешней разведки Украины предупредили, что Россия масштабирует информационную операцию, чтобы переложить ответственность за продолжение боевых действий.

Так, с начала апреля фиксируется развертывание новой волны информационной атаки против Украины. Прежде всего, российские спецслужбы продвигают в ЕС и США обвинения в якобы нежелании Киева вести переговоры по завершению войны.

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