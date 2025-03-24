Пресс-секретарь Госдепартамента отметила, что США хотят восстановить мирную торговую деятельность в Черном море.

Разногласия между Украиной и Россией, а также то, что последует после завершения войны можно будет обсудить только после полного прекращения огня. Сейчас же стороны стали как никогда близки к миру. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга.

"Только после полного прекращения огня между сторонами можно будет обсудить разногласия сторон и то, что последует за этим, когда дело дойдет до прочного мира", - сказала она.

По словам Брюс, единственное, что приведет к завершению войны между Украиной и Россией - это разговоры, которые сейчас проходят в Саудовской Аравии при участии США. Помимо этого она поделилась с журналистами, что в Эр-Рияде обсуждается мораторий на удары в Черном море.

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"Цель - полностью восстановить мирную торговую деятельность в Черном море", - подчеркнула пресс-секретарь Госдепартамента США.

Кроме того, Брюс заверила, что Украина и Россия близки к завершению боевых действий.

"Мы близки к этому... Мы никогда не были ближе, чем сейчас, к полному прекращению огня", - заявила она.

Переговоры в Саудовской Аравии - важные новости

Ранее советник руководителя ОП Сергей Лещенко раскрыл новые детали о переговорах Украины и США в Саудовской Аравии. Он рассказал, что украинская делегация продолжает оставаться в Саудовской Аравии, чтобы после окончания отдельных переговоров между делегациями США и РФ провести еще одни консультации с США.

Кроме того, в Financial Times писали, что Европа сильно нервничает из-за переговоров России и США по Черному морю. По словам западных чиновников, соглашение по Черному морю может стать выгодным для РФ.

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