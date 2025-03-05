Даже среди республиканцев далеко не все люди одобряют действия Трампа по Украине.

Президент США Дональд Трамп часто говорит о том, что ему удается добиваться значительного прогресса в завершении войны в Украине. Также он оправдывает свое более мягкое отношение к России по сравнению со своим предшественником - Джо Байденом, тем, что так он хочет добиться мира.

Тем не менее, далеко не все американцы поддерживают политику Трампа по отношению к Украине, о чем говорят результаты нового опроса Economist-YouGov, который проанализировало издание The Washington Post.

Отмечается, что 45% респондентов заявили, что они не одобряют подход президента США к вопросу завершения войны. Еще 40% американцев ответили, что поддерживают методы Трампа.

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Кроме того, только 21% опрошенных полностью одобряют его действия в отношении войны. Согласно опросу, 36% американцев категорически не одобряют методы президента США.

В издании обратили внимание на то, что только 43% республиканцев полностью одобряют его действия по Украине. Журналисты считают, что это связано с агрессивной риторикой Трампа.

Опрос Reuters-Ipsos показал похожу картину. Особенно сильно беспокоит респондентов то, что недавно Трамп начал вражду с президентом Украины Владимиром Зеленским и обвиняет украинское правительство в том, что это именно оно допустило войну на своей территории.

По данным опроса, 70% американцев считают, что войну развязала Россия. На вопрос о том, виноваты ли обе стороны конфликта, 60% респондентов ответили, что не согласны с этим.

Также опрос Economist-YouGov показал, что 43% американцев уверены в том, что Трамп больше симпатизирует России. Только 10% респондентов ответили, что президент США на стороне Украины.

В отличие от Трампа, американские граждане в основном больше симпатизируют Украине, добавили в издании. Согласно опросу, 56% респондентов поддерживают Киев. Только 3% американцев заявили о том, что выступают на стороне РФ.

Помимо этого американцам не нравятся отдельные предложения Трампа по урегулированию войны в Украине. Опрос показал, что идею связать военную помощь США с получением доли от полезных ископаемых Украины не поддерживают 50% опрошенных. Только 46% американцев заявили, что это хорошая идея.

В издании подчеркнули, что жители США стали больше интересоваться войной в Украине. В январе 48% американцев заявили, что проблемы Украины - это не дело США, а сейчас этот показатель сократился до 37%.

Другие опросы американцев

Ранее опрос показал, что многие американцы боятся, что президент США Дональд Трамп не справится с экономическими проблемами. Только 42% американцев оценивают экономическую политику главы Вашингтона положительно.

Кроме того, больше 50% американцев считают, что Трамп попытается пойти на третий срок. В Конгрессе США уже предложили эту инициативу, однако неизвестно, чем все это закончится.

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