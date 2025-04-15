Шамшур считает, что любой план, который сейчас рассматривают в США, предполагает, что Украине придется идти на уступки.

План разделения Украины спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога, как и план с официальным признанием оккупированных украинских территорий российскими другого спецпредставителя Стива Уиткоффа могут удовлетворить российского диктатора Владимира Путина, считает бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур. Об этом он сказал в интервью изданию Oboz.ua.

Что касается плана Кэллога, то, по словам Шамшура, "это фактическое разделение Украины, "расчленение" ее на зоны, о чем, собственно, Путин и другие представители Кремля неоднократно говорили и предлагали Западу".

"При этом Виткофф пошел еще дальше. Он предлагает вариант, когда не просто есть де-факто российская оккупация, а, как говорит Путин, "еще больше", то есть официальное признание", - пояснил бывший посол.

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По его словам, любой "план", который сейчас могут рассматривать в администрации президента США, исходит из того, что "Украине надо будет сделать уступки, в том числе территориальные".

"Похоже на то, что сейчас речь идет о том, что Путину как минимум дается право де-факто удерживать украинские оккупированные территории. Остался только вопрос: это будет признано официально или все-таки нет. Хотя я считаю, что легче нам в любом случае не будет. То есть если взять заявления Келлога и Уиткоффа, у Трампа для Украины есть плохой и очень плохой варианты", - отметил дипломат.

Также, по его мнению, у Трампа нет какой-то запланированной даты, к которой ситуация в Украине должна решиться, а все развивается спонтанно и интуитивно.

"На мой взгляд, все будет развиваться до того момента, когда у Трампа лопнет терпение, когда он поймет, что поставленную задачу не сможет решить. Таким образом, действительно возможен и такой вариант, что он может сказать, мол, ну, раз так, я пытался, американский народ, вы видите, но ничего не получилось, поэтому пусть разбираются сами", - пояснил Шамшур.

При этом, говорит он, нет уверенности, что он возложит ответственность на Путина. В то же время, добавил дипломат, вероятен и "лучший вариант в нынешней ситуации", то есть прекращение огня, перемирие на приемлемых для Украины условиях:

"Трамп может сказать, что я выполнил свою задачу, и то, что планировал, я сделал, то есть остановил боевые действия. Теперь европейцы, Украина и Россия, разбирайтесь дальше сами. Это также вполне возможный вариант развития событий".

Заявления Келлога и Уиткоффа относительно будущего Украины

Как сообщал ранее УНИАН, в интервью Такеру Карлсону Уиткофф очертил будущее оккупированных территорий Украины, назвав их "самой большой проблемой в этом конфликте". По его словам, "они русскоязычные, были референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразило желание быть под российским руководством". Также Уиткофф сказал, что россияне де-факто контролируют эти территории, и "вопрос в том, признает ли мир, что это территории России, сможет ли Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.) выжить политически, если он это признает".

Тем временем Келлог предложил разделить Украину, "как послевоенный Берлин". Он предположил, что британские и французские войска могут занять зоны к западу от Днепра, а российская армия - на оккупированном востоке. Между ними же будут украинские силы и демилитаризованная зона. Об этой его идее написало издание The Times.

После этого Келлог обвинил The Times в искажении его слов о "разделе" Украины. Он пояснил, что говорил о "силах заверения" после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины. "В обсуждениях разделения я имел в виду зоны ответственности для союзных сил (без американских войск). Я НЕ имел в виду раздел Украины", - заверил спецпредставитель.

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