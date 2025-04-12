Британские и французские войска могут занять территорию к западу от Днепра, а российская армия - на оккупированном востоке, считает спецпредставитель Трампа.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Украина в рамках мирного соглашения может быть разделена, "как Берлин после Второй мировой войны". Об этом он сказал в интервью The Times.

Как сообщает издание, Келлог предположил, что британские и французские войска могут занять зоны контроля к западу от Днепра, а российская армия - на оккупированном востоке. Между ними же будут украинские силы и демилитаризованная зона. При этом, сказал он, англо-французские силы "совсем не будут провокационными" для Москвы. По его словам, Украина является достаточно большой страной, чтобы разместить несколько армий, которые стремятся добиться прекращения огня.

"Можно сделать так, чтобы это было похоже на то, что произошло с Берлином после Второй мировой войны, когда были российская зона, французская зона, британская зона, зона США", - сказал он, впоследствии уточнив, однако, что США не будут предоставлять никаких сухопутных сил.

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Как отмечается в материале, из предложений Келлога неявно следует, что Украине придется уступить свои восточные территории, которые сейчас находятся под контролем России.

Эти заявления Келлога, говорится в материале, "дают одно из самых четких представлений о видении Трампом будущего Украины", а также это "первое предположение высокопоставленного чиновника США о том, что река Днепр может стать определенной демаркационной линией в Украине после прекращения огня".

Также Келлог напомнил, что США поддерживают проведение новых выборов в Украине.

"Я думаю, что если вы достигнете прекращения огня, у вас будут выборы. Потому что прошел почти год, как они должны были состояться, а они не состоялись. Но я думаю, что Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.) будет готов сделать это, как только вы достигнете прекращения огня", - отметил спецпредставитель.

Кроме того, Келлог предостерег Украину и союзников не рассчитывать на поддержку США. По его словам, Трампу понравится, что Европа готова "встать на собственные ноги" без прямого участия Вашингтона.

Планы относительно миротворческого контингента: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, 10 апреля Великобритания и Франция заявляли о намерении ускорить военное планирование "коалиции желающих" в течение следующих двух недель. Страны планировали сосредоточиться на обеспечении безопасности Украины в воздухе, на море и на суше. Об этом сообщили министр обороны Великобритании Джон Гили и министр обороны Франции Себастьен Лекорню после встречи "коалиции желающих".

В то же время стало известно, что страны-участницы "коалиции желающих" не могут определиться с двумя критическими вопросами миротворческой миссии в Украине - возможной численностью войск и сроками их создания. Breaking Defense писало, что ряд противоречий между отдельными странами грозит сорвать прогресс. Главным из них является требование Финляндии предоставить гарантии безопасности со стороны США, несмотря на то, что Вашингтон решительно заявляет, что не заинтересован в предоставлении таких гарантий.

Впоследствии верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Кая Каллас заявила, что переговоры "Коалиции желающих" провалились, мол, участники не смогли представить четких планов относительно того, как именно будет работать миротворческая операция в Украине. Тогда как министр обороны Великобритании Джон Гили охарактеризовал потенциальные планы создания европейской миротворческой силы для контроля за прекращением огня как "хорошо продвинутые".

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