Келлог обвинил The Times в искажении его слов о 'разделе' Украины

В статье сообщалось, что Келлог допускает возможность раздела Украины на зоны контроля.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что журналисты The Times исказили его слова о "разделе" Украины.

"Статья The Times искажает то, что я сказал. Я говорил о "силах заверения" после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины. В обсуждениях разделения я имел в виду зоны ответственности для союзных сил (без американских войск). Я НЕ имел в виду разделение Украины", - написал он в соцсети Х.

Стоит отметить, что под "силами заверения" подразумевается контингенты Британии, Франции и их союзников, которые в теории должны удержать Россию от нарушения прекращения огня.

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Статья The Times "разделе" Украины - детали

The Times сообщал со ссылкой на слова Келлога, що в рамках мирного соглашения Украину можно поделить на зоны контроля, подобно Берлину в 1945 году.

"Это могло бы выглядеть почти как в Берлине после Второй мировой войны, когда у вас была российская зона, французская зона, британская зона, американская зона", - отмечалось в статье.

Важно, что концепция Келлога не предполагает присутствие в Украине американских войск. Он отметил, что Россия может не принять его предложения "зон контроля". Также подразумевалось, что нынешние оккупированные украинские территории останутся под российским контролем.

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