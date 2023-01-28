По словам дипломата, Израиль вынужден действовать тихо из-за наличия большой еврейской общины в России.

Израиль поддерживает Украину в войне против России в большем масштабе, чем известно общественности.

Об этом заявил посол Израиля в Германии Рон Просор в интервью WAZ. Он призвал отнестись с пониманием к сдержанной позиции Тель-Авива относительно военной помощи Киеву.

По словам Просора, Израиль помогает Украине, "но за кулисами и значительно больше, чем известно". Он пояснил, что Израиль вынужден действовать тихо, поскольку в России находится большая еврейская община.

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"У нас россияне в Сирии. Как вы знаете, израильская армия регулярно прекращает поставки вооружений из Ирана в Сирию и Ливан. Среди них – иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует в Украине", - рассказал посол.

Война в Украине: позиция Израиля

В октябре 2022 года Израиль официально отказался поставлять Украине оружие для борьбы с российскими оккупантами. Позже министр обороны страны Бени Ганц заявил, что Иерусалим окажет Киеву помощь, но это будет не ПВО.

3 января 2023 года новый глава МИД Израиль Эли Коэн анонсировал, что изменит политику МИД по украинскому вопросу.

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