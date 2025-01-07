Варшава призывает к справедливому миру.

Вскоре Европа может столкнуться с сильным давлением по принятию соглашения с Российской Федерацией.

С таким заявлением на встрече послов Французской Республики в Париже выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщил он в микроблоге X. По его словам, важно не согласиться на соглашение, которое позволит Москве оправиться.

Сикорский отметил, что Европа гораздо сильнее, чем считают в Москве, тогда как Россия значительно слабее, чем думают многие европейцы:

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"Украина заслуживает мира, она нуждается в мире. Но это должен быть мир на справедливых условиях, а не капитуляция. Мы не должны накладывать жесткие временные ограничения на нашу поддержку: это будет поощрять Россию продолжать воевать. Вместо этого, мы должны сделать все возможное, чтобы улучшить позицию Киева на будущих переговорах".

Мирное соглашение с Россией

Напомним, перед выборами новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обещал, что сможет закончить войну в Украине еще до своего возвращения в Белый дом.

Уже после победы он перестал повторять это обещание, заявив, что пытается закончить войну, "если сможет".

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