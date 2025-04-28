Он считает, что до самого мирного процесса еще и очередь не дошла.

Консультации, которые сейчас американская сторона ведет с украинцами и россиянами, на самом деле нельзя считать мирными переговорами.

Такое мнение в эфире информационного телемарафона высказал бывший командующий Сухопутными войсками Соединенных Штатов Америки в Европе Бен Ходжес. По его словам, разговоры в Вашингтоне, Киеве и Эр-Рияде следует относить лишь к подготовительной стадии мирного процесса.

Следующей стадией будет достижение реального прекращения огня и поиск сил для того, чтобы заставить Москву его соблюдать. Только после этого могут начаться настоящие переговоры о достижении мира:

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"Просто абсурдно, когда в команде Трампа опускают руки в отчаянии. Они же даже не могут заставить Россию согласиться на настоящее перемирие. И для украинцев было бы безумием соглашаться на такие переговоры и надеяться, что Россия будет держать слово".

Мирные переговоры

Как известно, переговорный процесс между Украиной, США и Россией остается сложным и противоречивым. Несмотря на активные дипломатические усилия, ключевые разногласия между сторонами остаются нерешенными.

Президент Дональд Трамп активно продвигает мирный план, который предусматривает признание Крыма частью России, де-факто признание российского контроля над оккупированными территориями и отказ Украины от вступления в НАТО.

Президент Владимир Зеленский категорически отвергает любые уступки по Крыму и другим оккупированным территориям. Кроме того, страна настаивает на предоставлении четких международных гарантий безопасности.

В Москве на днях заявили, что якобы готовы к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий. Ранее кремлевский правитель Путин требовал, чтобы сначала Киев полностью вывел войска из четырех областей.

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