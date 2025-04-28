Консультации, которые сейчас американская сторона ведет с украинцами и россиянами, на самом деле нельзя считать мирными переговорами.
Такое мнение в эфире информационного телемарафона высказал бывший командующий Сухопутными войсками Соединенных Штатов Америки в Европе Бен Ходжес. По его словам, разговоры в Вашингтоне, Киеве и Эр-Рияде следует относить лишь к подготовительной стадии мирного процесса.
Следующей стадией будет достижение реального прекращения огня и поиск сил для того, чтобы заставить Москву его соблюдать. Только после этого могут начаться настоящие переговоры о достижении мира:
"Просто абсурдно, когда в команде Трампа опускают руки в отчаянии. Они же даже не могут заставить Россию согласиться на настоящее перемирие. И для украинцев было бы безумием соглашаться на такие переговоры и надеяться, что Россия будет держать слово".
Мирные переговоры
Как известно, переговорный процесс между Украиной, США и Россией остается сложным и противоречивым. Несмотря на активные дипломатические усилия, ключевые разногласия между сторонами остаются нерешенными.
Президент Дональд Трамп активно продвигает мирный план, который предусматривает признание Крыма частью России, де-факто признание российского контроля над оккупированными территориями и отказ Украины от вступления в НАТО.
Президент Владимир Зеленский категорически отвергает любые уступки по Крыму и другим оккупированным территориям. Кроме того, страна настаивает на предоставлении четких международных гарантий безопасности.
В Москве на днях заявили, что якобы готовы к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий. Ранее кремлевский правитель Путин требовал, чтобы сначала Киев полностью вывел войска из четырех областей.