При этом роль Адольфа Гитлера была отведена еврейскому мальчику.

Школьный педагог из Вашингтона, округ Колумбия, заставлял третьеклассников воспроизводить сцены Холокоста - массового уничтожения нацистами европейских евреев в годы Второй мировой войны.

По словам одного из родителей, роль Адольфа Гитлера исполнял еврейский мальчик, пишет Mail Online.

Реконструкция происходила в помещении библиотеки. У каждого ребенка была определенная роль. К примеру, кто-то должен был притворяться, будто едет в поезде в концлагерь, а затем погибает в газовой камере. Имела место и "стрельба" по одноклассникам. А в конце инсценировки ученик, играющий Гитлера, должен был изобразить самоубийство.

Читайте также"Санта, неси патроны": в США политик выложил семейное фото с оружием после стрельбы в школеПри этом на протяжении всего выступления учитель, по словам родителей, делал антисемитские высказывания. На вопрос детей, почему это все происходило, он ответил: "Потому что евреи испортили Рождество".

Учеников учитель попросил держать реконструкцию в секрете, но, по словам одного из родителей, дети немедленно рассказали об этом своему классному руководителю.

Директор школы утверждает, что изначально дети должны были выполнять в библиотеке самостоятельные проекты перед зимними каникулами, однако учитель решил привлечь их к такой исторической реконструкции.

"Я признаю серьезность этого пагубного решения, поскольку учеников никогда не следует просить разыграть или изображать какое-либо злодеяние, особенно геноцид, войну либо убийство", - заявил директор в электронном письме родителям.

В настоящее время в школе проводится расследование, и об инциденте уже сообщили школьному округу. Личность учителя или учительницы не разглашается, однако известно, что педагога отстранили, а с детьми будет работать психолог.

Как сообщал УНИАН, ранее в Германии неонациста-антисемита похоронили в могиле еврейского ученого. А Amazon изменила логотип, в котором пользователи увидели улыбающегося Гитлера.

Вас также могут заинтересовать новости: