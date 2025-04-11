По словам военного, такое сотрудничество является опасным для войск США в регионе.

Главнокомандующий вооруженных сил США в Тихоокеанском регионе Сэмюэл Папаро заявил, что военная помощь, которую Китай и КНДР оказывают России в войне против Украины, угрожает его региону, ведь Москва оказывает критически важную поддержку обеим странам в ответ. Об этом он сказал в Сенатском комитете по вопросам вооруженных сил, передает The Guardian.

По его словам, Китай предоставил России 70% станков и 90% устаревших микросхем, чтобы помочь Москве "восстановить свою военную машину".

В обмен на это, как отметил Папаро, Китай получает помощь в технологиях, которые сделают его подводные лодки более тихими, а также другую поддержку.

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"Сенаторы надавили на Папаро и генерала Ксавьера Брансона, командующего американскими силами в Корее, относительно продвижения Китая в регионе, в том числе относительно угроз Тайваню. Они также поставили вопрос о военном присутствии США в Южной Корее и о том, следует ли защищать ее от сокращения личного состава", - отметили в издании.

В то же время оба командующие заявили, что нынешние американские силы в Южной Корее и во всем Индо-Тихоокеанском регионе имеют решающее значение как для дипломатии в регионе, так и для нацбезопасности США, ведь связи между РФ и Китаем растут. Известно, что США разместили 28 500 военнослужащих в Южной Корее.

Папаро добавил, что КНДР отправляет в Россию "тысячи, возможно, сотни тысяч артиллерийских снарядов" и тысячи ракет малой дальности. Он отметил, что в ответ Северная Корея должна получить от РФ противовоздушную оборону и зенитно-ракетные комплексы.

"Это трансакционный симбиоз, где каждое государство использует слабость другого государства для взаимной выгоды", - объяснил военный.

В свою очередь Брансон отметил, что Северная Корея показала способность отправлять боеприпасы и войска в РФ, одновременно продвигая развитие собственного военного потенциала, среди которого и гиперзвуковое оружие. Он добавил, что КНДР "может похвастаться оснащенными российским оборудованием, усиленными и модернизированными вооруженными силами численностью более 1,3 миллиона человек".

По словам Папаро, усилия Северной Кореи по разработке современного ядерного оружия и баллистических ракет "представляют прямую угрозу для нашей родины и наших союзников".

"Северная Корея также отправила тысячи солдат воевать с россиянами против Украины. А украинский президент Владимир Зеленский заявил в среду, что Россия активно вербует граждан Китая для участия в войне в Украине. По его словам, более 150 таких наемников уже участвуют в боевых действиях с ведома Пекина. Китай назвал эти обвинения "безответственными"", - напомнили в The Guardian.

Китайские военные на войне в Украине - что известно

Ранее стало известно, что РФ вербует китайцев на войну пропагандистскими видео. В таких роликах акцент делается на бонусах за подписание контракта в размере от 60 000 до 200 000 юаней (8 000-27 000 долларов) и ежемесячной зарплате около 18 000 юаней (2500 долларов).

В то же время издание The Economist описало, почему китайские солдаты воюют в Украине. По словам журналистов, их присутствие не удивительно, ведь китайские бойцы по обе стороны конфликта регулярно выкладывают в соцсети видео о своих действиях на фронте. В частности те китайцы, которые воюют за РФ, говорят, что "ищут острых ощущений" и "высоких заработков", идя на фронт.

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