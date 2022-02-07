Также он готовился к поступлению на медицинский факультет.

Папа Римский Франциск рассказал, что в детстве мечтал стать мясником.

Он дал интервью ведущему ток-шоу на телеканале Rai.

По словам Папы Римского, в детстве он видел, что у местного мясника на поясе была фартук с карманом, в который тот складывал деньги.

"Первое, что я хотел сделать, это стать мясником. Когда я ходил по магазинам с бабушкой, я увидел у мясника фартук, в который он положил много денег", - сказал он.

Читайте такжеНе Кейт Миддлтон: Елизавета II назвала имя следующей королевы БританииТакже Франциск отметил, что интересовался химией и готовился к поступлению на медицинский факультет, "а потом пришло призвание".

Стоит отметить, что он впервые дал интервью с момента своего избрания понтификом в марте 2013 года.

Ранее Папа Римский Франциск призвал к международному дню молитвы о мире, чтобы избежать эскалации ситуации вокруг Украины.

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