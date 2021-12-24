За маршрутом сказочного дедушки следят американские и канадские военные.

Уже сегодня, 24 декабря, христиане западного обряда отмечают Сочельник. Накануне Рождества Санта Клаус отправился из своей резиденции в Лапландии, чтобы порадовать каждую семью подарками.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеЛучшие мультики про Рождество и Новый год: 8 анимационных шедевровСказочный дедушка отправился в путь из своей резиденции на северном полюсе – в городке Рованиеми в финской Лапландии. Через заснеженный холодный лес, на санях в упряжке с оленем Рудольфом – Санта должен за сутки облететь весь мир.

За маршрутом Санты традиционно следят американские и канадские военные.

Как сообщал УНИАН, ранее в Сицилии епископ рассказал детям, что Санта Клауса не существует, а его костюм придумала Coca-Cola для рекламного ролика. У родителей детей были не в восторге и обвинили епископа в разрушении семейных традиций и лишении детей праздника.

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