Какого числа отмечается католическое Рождество в Украине и получится ли дополнительно отдохнуть - читайте на УНИАН.

Каждый год католики отмечают рождение Христа 25 декабря. Согласно законодательству Украины, если праздник выпадает на выходной день, значит будний день после него автоматически становится нерабочим. Более того, предыдущий рабочий день сокращается на 1 час. Таким образом, 24 декабря - рабочий день, но сокращенный, 25 декабря - суббота, 27 декабря (понедельник) - выходной день.

Ранее мы подробно рассказывали, какие выходные дни в декабре 2021 получат украинцы.

Рождество католическое и православное - в чем разница?

В первую очередь, нужно понимать, что дата двух праздников не совпадает - православные отмечают рождение Христа 6-7 января, а католики - 24-25 декабря. Всё потому, что летоисчисление у верующих западного и восточного обряда разное.

Есть разница и в восприятии - для католиков Рождество - самый важный праздник в году, а для православных - Пасха. Пост, который предшествует празднику, у православных строже, чем у католиков. Тем не менее, и те, и другие верующие соблюдают правила Адвента - месяца, когда нужно подготовить к торжеству и душу, и тело.

Как празднуют католическое Рождество - история и традиции

Достоверно неизвестно, почему верующие отмечают Рождество именно 25 декабря. Существует легенда, будто исчисление пошло от 25 марта - даты зачатия Господа.

Читайте такжеНовогодние выходные 2022: сколько отдыхаем на Новый год и РождествоСогласно традиции, 24 декабря, когда на небе взойдет первая звезда, вся семья собирается за праздничным столом. Блюда разрешаются только постные - рыба, фрукты, орехи, каши и тд. Всего их должно быть 12 - по количеству апостолов. Перед тем, как вкушать пищу, каждый член семьи должен прочесть отрывок из Евангелие и помолиться Господу.

В конце все участники действа ломают рождественский хлеб, передают друг другу и загадывают желание - по аналогии с Христом, который делился пищей с учениками. 25 декабря уже можно подавать на стол индейку и мясо - Рождественский пост католики перестают соблюдать за день до праздника.

Католическое Рождество в Украине - что нельзя делать

Кроме традиций, существуют и запреты, которые нельзя нарушать, чтобы не гневить Господа. Правила действуют одинаково для всех, даже если вы не исповедуете католицизм. Итак, 24-25 декабря запрещено:

носить старую одежду;

убирать в доме и заниматься рукоделием;

ссориться, обижаться и сплетничать;

тяжело работать физически;

отказывать в помощи и милостыни.

Также после празднования запрещено убирать со стола еду до самого утра - считается, что те, кто игнорирует запрет, навлекают на себя нищету.

Католическое Рождество 2021 - что дарить на праздник

И православные, и католики поддерживают традицию и поздравляют своих родных, принося им в дар нужные вещи. Это может быть милый сувенир (к примеру, фигурка в виде Христа или звезды), красивая открытка или подвеска в виде ангела. Если же вы хотите купить более серьезный подарок, варианты могут быть следующими:

теплые носки;

вязаный шарф, шапка или рукавицы;

плед;

сладости;

декоративные свечи;

рождественский венок, сделанный своими руками.

В целом, подойдет любая "зимняя" атрибутика, ведь именно с 25 декабря начинается череда новогодних праздников, и найти подарок, который не только понравится вашему родному человеку, но и будет полезен, не составит труда.

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Автор: Кристина Кащавцева