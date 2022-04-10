Папа Римский призвал отложить оружие и провести переговоры.

Папа Римский Франциск обратился с призывом начать пасхальное перемирие в Украине, но не для перегруппировки и новых атак, а для установления мира путем настоящих переговоров.

Об этом говорится в сообщении vaticannews. В сегодняшней проповеди в Вербное воскресенье (для католиков) Франциск вспомнил и об Украине.

"Нет ничего невозможного у Бога. Также сделать так, чтобы прекратилась война, которой не видно конца. Война, которая каждый день ставит перед нашими глазами бесчеловечные массовые убийства и беспощадные акты жестокости, совершенные против беззащитного гражданского населения", – сказал Папа.

"Отложите оружие! Пусть начнется пасхальное перемирие, но не для того, чтобы перезарядить оружие и снова воевать, нет! Перемирие для того, чтобы прийти к миру через настоящие переговоры, готовые даже кое-чем уступить для добра людей", - призвал понтифик.

При этом Франциск, имея в виду действия РФ, отметил: "Что это будет за победа, которая поднимет флаг на нагромождении руин?".

Во время службы некоторые прихожане повесили на свои оливковые ветви маленькие украинские флаги, а женщина, которая читала одну из молитв у алтаря, была одета в сине-желтый наряд.

Отметим, что сегодня в Вербное воскресенье на площади Святого Петра собралось примерно 50 тыс. верующих - впервые с 2019 года, после отмены ограничительных мер связанных с COVID-19.

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