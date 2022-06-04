Сейчас его визит "может принести всему миру больше вреда, чем пользы", считает понтифик.

В субботу Папа Франциск во время встречи с детьми в Ватикане сказал украинскому ребенку, что он хочет посетить Украину и будет обсуждать возможную поездку в страну с украинскими официальными лицами.

Об этом сообщает Vatican News.

Согласно стенограмме пресс-службы Святого Престола, украинский ребенок по имени Захар сказал: "У меня не вопрос, а просьба: можете ли вы приехать в Украину, чтобы спасти всех детей, которые там сейчас страдают?".

Папа Франциск ответил, что сейчас его визит "может принести всему миру больше вреда, чем пользы".

"Я много думаю о детях в Украине, и поэтому я послал несколько кардиналов, чтобы помочь им и быть рядом со всеми людьми, с детьми. Я хотел бы поехать в Украину, просто нужно дождаться момента, чтобы сделать это. Понимаете, потому что нелегко принять решение, которое может принести всему миру больше вреда, чем пользы. Я должен найти подходящее время, чтобы сделать это. На следующей неделе я буду принимать представителей правительства Украины, которые приедут для переговоров, а также обсудить мой возможный визит туда. Посмотрим, что произойдет", - отметил Папа Римский.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в недавнем интервью итальянской прессе Папа Римский прямо заявил, что НАТО якобы могло "спровоцировать" Москву на нападение на Украину. В МИД Польши отреагировали на такие слова и отметили, что они выглядят странно.

Также во время традиционного Крестного хода в Риме состоялось "символическое примирение" - крест держали украинка и россиянка. Украинское общество не восприняло такую идею Папы Римского Франциска.

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