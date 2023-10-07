Представитель израильской армии также предупредил израильтян, живущих недалеко от сектора Газа, чтобы они не покидали укрытия.

Израиль будет использовать против группировки ХАМАС тяжелую бронетехнику. В связи с чем, представитель израильской армии предупредил израильтян, живущих недалеко от Сектора Газа, чтобы они не покидали укрытия.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны страны. "Наша цель состоит в том, чтобы все террористы были уничтожены, чтобы все сообщества были избавлены от террористов", — говорится в заявлении ЦАХАЛ, сообщает ВВС.

В заявлении сказано, что авиация наносит воздушные удары по Сектору Газа, после чего армия продолжит использовать "тяжелые наземные средства".

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Означает ли это, что Израиль начинает наземную операцию в Секторе Газа, пока неизвестно.

Нападение на Израиль

7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю, выпустив более 2000 ракет.

Израильская армия атакует позиции палестинцев. Авиация ровняет с землей места скопления террористов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удар по двум высотным зданиям в Газе, где находились военные объекты ХАМАС.

Боевое крыло ХАМАС — группировка "Бригады Изэддина аль-Кассема" выступило с угрозой, что в ответ на "разрушение палестинской башни в Газе будет нанесен удар по Тель-Авиву".

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