Там намекнули, что подобное заявление он сделал от своего имени.

Объявление, сделанное еврокомиссаром Оливером Варгеи о приостановлении финансовой помощи Палестине, было без проведения консультаций.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает "Европейская правда". "Объявление, которое сделал еврокомиссар Варгеи, было без проведения консультаций ни с одним членом Еврокомиссии", – отметил Мамер.

"Был консенсус, что... у нас должен быть другой взгляд на поддержку Палестины. Это то, что мы отразили в своем заявлении", – сказал он.

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Мамер пояснил, что пока речь не идет о приостановлении финпомощи палестинцам, речь идет о "пересмотре".

"Это не значит, что до завершения просмотра мы что-то приостановим... основываясь на пересмотре, мы увидим, какие следующие шаги необходимо предпринять", - пояснил ситуацию Мамер.

Напомним, венгерский еврокомиссар Оливер Варгеи известен своей антиукраинской позицией. Он считает, что в Украине притесняют нацменьшинства. А осенью прошлого года еврокомиссар Варгеи отверг возможность ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС.

Нападение ХАМАСа на Израиль

9 октября еврокомиссар Оливер Варгеи объявил о решении Еврокомиссии остановить финпомощь Палестине после нападения боевиков ХАМАСа на Израиль.

После этого главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель пояснил, что пересмотр помощи ЕС Палестине не будет приостанавливать финпомощь.

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