Объявление, сделанное еврокомиссаром Оливером Варгеи о приостановлении финансовой помощи Палестине, было без проведения консультаций.
Об этом заявил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает "Европейская правда". "Объявление, которое сделал еврокомиссар Варгеи, было без проведения консультаций ни с одним членом Еврокомиссии", – отметил Мамер.
"Был консенсус, что... у нас должен быть другой взгляд на поддержку Палестины. Это то, что мы отразили в своем заявлении", – сказал он.
Мамер пояснил, что пока речь не идет о приостановлении финпомощи палестинцам, речь идет о "пересмотре".
"Это не значит, что до завершения просмотра мы что-то приостановим... основываясь на пересмотре, мы увидим, какие следующие шаги необходимо предпринять", - пояснил ситуацию Мамер.
Напомним, венгерский еврокомиссар Оливер Варгеи известен своей антиукраинской позицией. Он считает, что в Украине притесняют нацменьшинства. А осенью прошлого года еврокомиссар Варгеи отверг возможность ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС.
Нападение ХАМАСа на Израиль
9 октября еврокомиссар Оливер Варгеи объявил о решении Еврокомиссии остановить финпомощь Палестине после нападения боевиков ХАМАСа на Израиль.
После этого главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель пояснил, что пересмотр помощи ЕС Палестине не будет приостанавливать финпомощь.