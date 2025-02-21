О такой помощи должны объявить по случаю третьей годовщины полномасштабной войны в Украине.

Европейский Союз может скоро предоставить Украине новый пакет помощи. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, передает The Guardian.

По его словам, позиция ЕС "очень четкая", ведь блок склоняется к "миру через силу".

Кубилюс отметил, что ЕС предложит новый пакет помощи для Украины в понедельник, ведь члены блока обсуждают все возможности, которые бы позволили им срочно послать "очень сильный сигнал украинцам и миру, что мы стоим вместе с Украиной".

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"Я надеюсь, что хорошей возможностью для такого послания будет ... третья годовщина войны, которая приходится на следующий понедельник", - подчеркнул политик.

Он добавил, что есть "сплетни" относительно цифр, однако он заявил, что не будет спекулировать на этом.

Военная помощь Украине от ЕС - что известно

Ранее издание Politico писало, что Европейский Союз готовит пакет военной помощи Украине на 6 миллиардов евро. В этот пакет должны входить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, системы ПВО и другое вооружение.

В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ЕС может предоставить Украине пакет помощи в размере 700 миллиардов евро. По ее словам, блок запустит настолько большой пакет, которого никогда раньше не было в таком масштабе.

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