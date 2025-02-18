Помощь нужна Украине для укрепления стратегической позиции в начале переговоров.

Страны Евросоюза готовят пакет военной помощи для Украины стоимостью не менее 6 миллиардов евро, поскольку она стремится укрепить стратегическую позицию в начале переговоров под руководством США и России, пишет Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

В анонсированный пакет должны входить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, системы ПВО и другое вооружение. Отмечается, что этот пакет станет одним из самых больших с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Два дипломата уточнили изданию, что 6 млрд евро – это только стартовая сумма, которая может быть увеличена до 10 млрд и более, ведь страны ЕС еще изучают свои запасы для возможных поставок Украине.

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По данным издания, главы МИД стран ЕС встретятся в Брюсселе на следующей неделе, где обсудят этот пакет, и каждая страна сможет внести предложения по поставляемому оружию или финансовые средства.

Один из дипломатов сообщил, что денежный взнос будет пропорционален валовому национальному доходу краны.

Речь идет о том, что этот пакет помощи станет "демонстрацией решимости ЕС поддерживать Украину" после того, как саммит европейских лидеров в Париже 17 февраля не принес конкретных решений.

Переговоры о войне в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, США и Россия выступили против присутствия президента Украины Владимира Зеленского на переговорах в Эр-Рияде. Чтобы украинский президент присутствовал на переговорах 18 февраля, хотел наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, но США и Россия настояли на встрече без украинских представителей.

Также стало известно, что США определились с представителем на переговорах с Украиной и РФ. Им будет спецпредставитель Трампа Кит Келлог, об этом сообщил помощник Путина и член российской делегации Юрий Ушаков.

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