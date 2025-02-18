Евросоюз готовит многомиллиардный пакет помощи на закупку военной техники для Украины. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок дала представление о его масштабах, сообщив, что эта сумма может составить около 700 миллиардов евро.
"Мы запустим большой пакет, которого никогда раньше не было в таком масштабе", - сказал Бербок в кулуарах мюнхенской встречи, сообщает Berliner Zeitung.
Новый пакет на миллиарды евро может быть профинансирован за счет совместного долга стран-членов ЕС, механизма, испытанного во время пандемии коронавируса.
"Подобно евро или коронному кризису, сейчас существует финансовый пакет для обеспечения безопасности в Европе. Это произойдет в ближайшем будущем", - пояснила дипломат.
Она отметила, что мир в Украине придёт только через силу:
"Для этого необходимы жёсткие и долгосрочные гарантии безопасности для Украины, сильный блок НАТО и прогресс в переговорах о вступлении Украины в Европейский союз. Как европейцы, как немцы, мы твёрдо стоим на стороне Украины - оказывая военную, гуманитарную и финансовую поддержку. С момента полного российского вторжения мы, европейцы, поддержали Украину в общей сложности более чем на 134 миллиарда евро, а одна только Германия - почти на 44 миллиарда евро".
Помощь для Украины - последние новости
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины мало шансов выжить в условиях войны против РФ без поддержки США.
"Вероятно, это будет очень, очень, очень сложно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов - мало шансов выжить без поддержки США", - отметил он.