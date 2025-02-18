Страны Европейского союза готовятся выделить 700 миллиардов евро на закупку вооружений для Украины.

Евросоюз готовит многомиллиардный пакет помощи на закупку военной техники для Украины. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок дала представление о его масштабах, сообщив, что эта сумма может составить около 700 миллиардов евро.

"Мы запустим большой пакет, которого никогда раньше не было в таком масштабе", - сказал Бербок в кулуарах мюнхенской встречи, сообщает Berliner Zeitung.

Новый пакет на миллиарды евро может быть профинансирован за счет совместного долга стран-членов ЕС, механизма, испытанного во время пандемии коронавируса.

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"Подобно евро или коронному кризису, сейчас существует финансовый пакет для обеспечения безопасности в Европе. Это произойдет в ближайшем будущем", - пояснила дипломат.

Она отметила, что мир в Украине придёт только через силу:

"Для этого необходимы жёсткие и долгосрочные гарантии безопасности для Украины, сильный блок НАТО и прогресс в переговорах о вступлении Украины в Европейский союз. Как европейцы, как немцы, мы твёрдо стоим на стороне Украины - оказывая военную, гуманитарную и финансовую поддержку. С момента полного российского вторжения мы, европейцы, поддержали Украину в общей сложности более чем на 134 миллиарда евро, а одна только Германия - почти на 44 миллиарда евро".

Помощь для Украины - последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины мало шансов выжить в условиях войны против РФ без поддержки США.

"Вероятно, это будет очень, очень, очень сложно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов - мало шансов выжить без поддержки США", - отметил он.

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