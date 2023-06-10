Он убежден, что комитет, проводивший расследование в отношении него, сделал все, чтобы "выгнать" его из парламента.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит с должности депутата британского парламента из-за скандала с вечеринками во время локдауна.

Как пишет BBC, такое решение Джонсон принял после того, как ознакомился с отчетом комитета по привилегиям Палаты общин относительно расследования, посвященного тому, вводил ли он парламент в заблуждение по поводу вечеринок.

В своем заявлении он раскритиковал комитет и заявил, что его целью было "признать его виновным несмотря на факты". Джонсон утверждает, что проект отчета, который он видел, "пронизан неточностями и воняет предубеждением". Он убеждает, что комитет "полон решимости использовать дело против него, чтобы выгнать из парламента".

"Они до сих пор не предоставили никаких доказательств того, что я сознательно или по неосторожности ввел Палату общин в заблуждение", — сказал он, настаивая, что "не лгал".

Бывший премьер Джонсон добавил, что ему "очень грустно покидать парламент по крайней мере на данный момент". Уход Джонсона приведет к дополнительным выборам в его избирательном округе Аксбридж и Саут-Руслип, где в 2019 году он одержал победу с большинством в 7 тысяч голосов.

Межпартийный комитет депутатов, большинство из которых, как и Джонсон, являются консерваторами, сообщил, что завершит свое расследование в понедельник, 12 июня. и "немедленно опубликует свой отчет".

Отставка Бориса Джонсона

Борис Джонсон, которого президент Владимир Зеленский называл настоящим другом Украины, занимал должность председателя Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра страны с июля 2019 года по сентябрь 2022. до этого был главой МИД, мэром Лондона и неоднократно – членом парламента.

В начале 2022 года ряд оппозиционных и несколько консервативных политиков призвали Джонсона уйти в отставку или высказать ему вотум недоверия – на фоне скандала по поводу вечеринок, происходивших на Даунинг-стрит в то время, как по всей стране действовали жесткие ограничения из-за пандемии COVID-19.

Общественное беспокойство по поводу многочисленных вечеринок с участием правительственных чиновников (отчет парламентского комитета охватывает 16 мероприятий в 2020-2021 годах, на восьми из которых присутствовал Джонсон), на которых никто не соблюдал карантин, привело к снижению поддержки Джонсона, правительства и консерваторов, а также способствовало поражению партии на промежуточных и местных выборах 2022 года.

После отставки с поста премьера Джонсон остался членом парламента и возглавил в Консервативной партии группу "Друзья Украины".

В апреле этого года депутаты выдвинули ему обвинения в том, что он ввел парламентский комитет по привилегиям в заблуждение относительно вечеринок во время пандемии.

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