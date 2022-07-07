Владимир Зеленский назвал Бориса Джонсона "настоящим другом Украины".

Президент Владимир Зеленский уверен, что политика Великобритании в отношении Украины после отставки премьер-министра Бориса Джонсона не изменится.

Об этом он заявил в интервью CNN.

Зеленский назвал Джонсона "настоящим другом Украины", добавив, что он уверен, что политика Великобритании в отношении Украины в ближайшее время не изменится, несмотря на отставку премьера.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 июля, Джонсон объявил об отставке с поста британского премьера. Джонсон также заявил, что будет оставаться на посту премьера, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии и руководитель правительства.

Как сообщает BBC, выборы руководства Консервативной партии состоятся этим летом, а новый премьер-министр должен вступить в должность в октябре. Джонсон был первым лидером страны G7, посетившим Украину после начала полномасштабного вторжения России. За это время он уже дважды посетил Киев.

Ранее УНИАН сообщал, что Джонсон ушел в отставку из-за секс-скандала. СМИ также назвали вероятного преемника Бориса.

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