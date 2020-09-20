В Бундестаге считают, что необходимо провести международное расследование, в частности, под эгидой ООН.

Глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген призвал уберечь российского оппозиционера Алексея Навального от "проблематичных" попыток следственных органов России провести с ним беседу.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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"Его защита и его здоровье имеют высший приоритет", - заявил Реттген в опубликованном 20 сентября интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он подчеркнул, что для Навального "неприемлем опрос со стороны российских следователей после того, как в России он был отравлен высокосоставным нейротоксином".

Он считает, что Россия не намерена проводить серьезное уголовное расследование и необходимо провести международное расследование, например, под эгидой ООН.

Отравление Навального: что случилось с оппозиционером

Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали.

Впоследствии Навального эвакуировали из омской больницы на лечение в берлинскую клинику Charite (Шарите), где обнаружили яд в организме оппозиционера.

10 сентября стало известно, что Навальный полностью вышел из комы. По данным журналистов, он помнит все, что предшествовало отравлению – вплоть до того момента, как он потерял сознание в самолете.

Правительство ФРГ заявило, что наличие в пробах Навального вещества из группы "Новичок" подтверждено данными трех независимых лабораторий, в том числе экспертами из Франции и Швеции.

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Автор: Алина Вишневская