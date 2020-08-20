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Кто принес Навальному напиток: опубликовано видео

17:43, 20 августа 2020
Мир
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Где Навальный взял тот самый стаканчик - видео / Cкриншот

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash, показав видео с камер наблюдения аэропорта в Томске.

«На видео с камер наблюдения аэропорта Томска видно, что Алексей садится за столик без напитка. Позже стаканчик приносит ему Илья Пахомов, сотрудник ФБК, помощник Навального. Таким образом, на стойке никто не мог знать, для кого готовится напиток», - утверждают на канале.

При этом комментаторы видео на Toutube справедливо отмечают, что качество ролика слишком низкое, и делать по нему какие-либо выводы сложно.

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Автор: Дмитрий Захаров

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