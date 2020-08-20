Кто принес Навальному напиток: опубликовано видео

У политика считают, что ему что-то подсыпали в чай.

Российский оппозиционер Алексей Навальный перед отравлением получил стаканчик с напитком из рук своего помощника Ильи Пахомова.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash, показав видео с камер наблюдения аэропорта в Томске.

«На видео с камер наблюдения аэропорта Томска видно, что Алексей садится за столик без напитка. Позже стаканчик приносит ему Илья Пахомов, сотрудник ФБК, помощник Навального. Таким образом, на стойке никто не мог знать, для кого готовится напиток», - утверждают на канале.

При этом комментаторы видео на Toutube справедливо отмечают, что качество ролика слишком низкое, и делать по нему какие-либо выводы сложно.

Отравление Навального: что известно

Утром 20 августа российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали с признаками отравления. Ему стало плохо в самолете, на котором он летел в Томск.

Представитель Навального полагает, что его отравили чем-то, подмешанным в чай. В аэропорту один из пассажиров сфотографировал политика со стаканчиком в руках.

Медики пока не поставили точный диагноз Навальному. Известно, что он находится в коме, но его состояние пока что стабилизировано.

В Кремле заявили, что следят за состоянием здоровья Навального по сообщениям СМИ и желают ему скорейшего выздоровления.

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Автор: Дмитрий Захаров