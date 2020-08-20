Самолет Навального экстренно сел в Омске из-за отравления оппозиционера (видео)
07:57, 20 августа 2020Мир
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В штабе Навального предполагают, что яд добавили в чай.
Алексей Навальный в реанимации / REUTERS
Российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали с признаками отравления.
Об этом в Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
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Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.
«Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил утром. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания», - написала она.
Вскоре пресс-секретарь добавила, что Навальный находится в реанимации.
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