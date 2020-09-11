Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву.

Берлин назвал условие, при котором Кремлю смогут передать информацию о состоянии отравленного оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает прокуратура немецкой столицы в Twitter.

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Правоохранители указали, что получили от РФ соответствующий запрос. Однако предложение россиян отклонили.

Материалы передадут при условии, если на это согласится сам политик.

"Дополнительная информация на сегодня невозможна", - отметили в прокуратуре.

Отравление Навального: что известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа в Германии подтвердили отравление оппозиционера.

2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории Бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил.

Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального. 4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.

10 сентября стало известно, что Навальный полностью вышел из комы. По данным СМИ, Навальный помнит все, что предшествовало отравлению, вплоть до того, как он потерял сознание в самолете.

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Перевод: Яна Ставская