Три новые китайские атомные подлодки могут быть введены в эксплуатацию к следующему году в рамках более широкого расширения подводного флота.

Согласно последнему докладу Пентагона о вооруженных силах Китая, Пекин спустил на воду свои первые атомные подводные лодки с управляемыми ракетами. Это дало ему возможность атаковать с суши и с моря, что ранее было прерогативой лишь американских и российских кораблей.

Отчет Пентагона, опубликованный 20 октября, представляет собой первое очевидное подтверждение того, что модифицированные подводные лодки, замеченные на китайских верфях за последние 18 месяцев, являются подводными лодками с управляемыми ракетами типа 093B. Об этом пишет Reuters.

В докладе Пентагона говорится, что в краткосрочной перспективе китайский военно-морской флот "будет иметь возможность наносить высокоточные удары на большие расстояния по наземным целям с подводных лодок и надводных кораблей, используя крылатые ракеты наземного нападения, что заметно повысит возможности Китая по демонстрации силы".

Видео дня

Известные как ПЛАРК, ракетные подводные лодки с обычным вооружением были разработаны Советским Союзом во время "Холодной войны" в том числе для поражения американских авианосцев. В то же время ВМС США разработали свою собственную версию, переоборудовав лодки с баллистическими ракетами для перевозки большего количества крылатых ракет наземного нападения "Томагавк".

Крылатые ракеты, как правило, представляют собой высокоточное оружие большой дальности, которое, в отличие от баллистического оружия, летает на малых высотах или скользит по поверхности моря.

В 2011 году подводная лодка USS Florida выпустила 93 ракеты "Томагавк" по ПВО Ливии. Это был первый боевой удар американской подлодки и событие, которое, по словам региональных военных атташе, было внимательно изучено китайскими стратегами.

"Некоторые аналитики говорят, что ВМС Китая будут стремиться использовать эти корабли в качестве дополнительного оружия против авианосцев, а также в качестве платформы для наземных атак, позволяя наносить удары с гораздо большей дальности, чем флоты меньших ударных подводных лодок", - пишет Reuters.

В докладе отмечается, что три новые китайские подлодки могут быть введены в эксплуатацию к следующему году в рамках более широкого расширения подводного флота - как атомного, так и дизельного - который к 2025 году может насчитывать 65 судов.

Это происходит на фоне усиливающейся гонки подводных вооружений, поскольку Китай строит новое поколение лодок с ядерным вооружением в рамках своих развивающихся сил сдерживания.

Коллин Кох, исследователь безопасности из сингапурской Школы международных исследований имени С. Раджаратнама заявил, что ПЛАРК являются важным новым потенциалом для китайского военно-морского флота.

Учитывая ожидаемое основное вооружение в виде крылатых ракет, "это потенциально позволит им осуществлять массированные наземные и противокорабельные атаки на дистанции противостояния", что усложнит стратегические расчеты соперников Китая, сказал он.

"Я также ожидаю, что китайцы извлекли уроки из российского опыта их использования для угрозы американским авианосцам - с ПЛАРК можно наносить удары на дистанции противостояния, в отличие от типичной ударной подводной лодки, у которой может быть более ограниченный выбор вооружения, и это реальное преимущество", - говорит Кох.

В исследовании, обсуждавшемся в Военно-морском колледже США в мае, отмечалось, что армия Китая близка к прорыву в том, чтобы сделать свои атомные подводные лодки намного тише и более трудными для отслеживания Соединенными Штатами и их союзниками.

Однако некоторые дипломаты и аналитики заявили, что неясно, были ли эти достижения использованы в недавно запущенных атомных подлодках. Ожидается, что модернизация произойдет на атомных лодках, спущенных на воду, до конца десятилетия.

"Если они не уверены в улучшениях, мы можем ожидать, что ВМС Китая будут осторожны в их первоначальном развертывании. Однако мы знаем, что подводные силы являются приоритетом для Си Цзиньпина, и это еще один признак того, что они к этому идут", - заявил Reuters военный атташе Азии на условиях анонимности, отслеживающий подводные силы Китая.

Вооружение Китая - новости

Ранее УНИАН сообщал, что согласно ежегодному докладу Пентагона, по состоянию на май в арсенале Китая имеется более 500 действующих ядерных боеголовок. Ранее в ноябре предполагалось, что к 2035 году Китай будет иметь запасы в 1500 ядерных боеголовок.

В новом отчете также отмечается, что ВМС Китая имеют в распоряжении более 370 кораблей и подводных лодок по сравнению с 340 кораблями в прошлом году.

В ответ МИД Китая заявил, что отчет Пентагона, в котором говорится, что к 2030 году Китай будет иметь более 1000 ядерных боеголовок, полон предубеждений и искажает факты. Представитель МИД отметила, что Китай не намерен участвовать в гонке ядерных вооружений.

Недавно стало известно, что Китай приступает к производству нового поколения подводных лодок с ядерным вооружением, которые, как ожидается, впервые бросят вызов растущим усилиям США и союзников по их отслеживанию. Ожидается, что Китай до конца десятилетия введет в эксплуатацию свою подлодку с баллистическими ракетами типа 096, а ее бесшумности частично способствуют российские технологии.

Вас также могут заинтересовать новости: