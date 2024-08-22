По данным компании, отслеживающей настроения россиян, негативных комментариев в социальных сетях стало больше после того, как украинские войска начали вторжение в Курскую область.

Негативные чувства по отношению к президенту Владимиру Путину, по всей России, усилились с тех пор, как украинские войска вошли на территорию России две недели назад, согласно данным компании, которая отслеживает настроения в стране, анализируя социальные сети и другие интернет-посты.

В то время как новостные агентства в России пытались представить события войны в более позитивном свете, сосредоточившись на гуманитарной помощи российского правительства, некоторые российские пользователи социальных сетей выразили недовольство, пишет The New York Times.

Во многих онлайн-постах, согласно анализу FilterLabs AI, говорится, что наступление Украины является провалом российского правительства и, в частности, Путина.

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"Трудно точно оценить общественное мнение в России или любой другой авторитарной стране, поскольку люди, участвующие в опросах, часто дают ответы, которые, по их мнению, нужны правительству. Чтобы устранить этот недостаток, FilterLabs отслеживает комментарии на сайтах социальных сетей, интернет-посты и новостные сайты, используя компьютерную модель для анализа настроений, выражаемых простыми россиянами", - сказано в статье.

Положительное отношение к Путину пострадало в прошлом году после недолгого вооруженного мятежа во главе с Евгением Пригожиным, главой российского военизированного формирования. Но смена настроений стала более резкой в ​​дни, когда украинские войска начали вторжение в Курскую область на западе России.

"Реакция Путина на вторжение была воспринята в лучшем случае как неадекватная, а в худшем - как оскорбительная", - сказал Джонатан Тойбнер, генеральный директор FilterLabs.

Отношение к Путину остается более позитивным в Москве, где Россия держит более жесткую руку на новостных СМИ и общественных дебатах. Но взгляды на него испортились даже там, хотя и не так быстро, как в других частях страны. Согласно анализу, в отдаленных регионах России растет разочарование Кремлем.

Американские официальные лица предупредили, что еще слишком рано говорить о том, будет ли какой-либо ущерб репутации Путина долгосрочным. По словам чиновников, положение Путина в России быстро восстановилось после того, как Пригожин положил конец своему мятежу, и российский президент последовательно демонстрировал способность манипулировать общественным мнением о себе.

Тем не менее, постоянная потеря популярности может осложнить способность Кремля вести войну на Украине.

"Сейчас трудно определить эффект украинского контрнаступления", - сказал Тойбнер. "Но очевидно, что это шокирует и, для Путина, смущает. Кремлевская пропаганда, пиар и отвлечение внимания могут сделать лишь ограниченное количество перед лицом плохих новостей, которые широко обсуждаются по всей России".

Отношение к Путину резко упало в регионах России, где Кремль сосредоточивает свои усилия по набору военных. Стратегия набора Кремля зависит от его способности управлять восприятием войны.

"Если престиж и популярность Путина упадут в этих ключевых регионах (особенно если россияне почувствуют, что война идет плохо), Кремлю может быть сложнее пополнять свои военные ряды", - говорится в анализе FilterLabs.

Кремль продолжает оказывать влияние на то, как российские национальные новостные агентства освещают войну, и лишь немногие публикуют заметные сюжеты, как показал анализ. Но региональные новостные агентства менее склонны приукрашивать новости, сказал Тойбнер.

FilterLabs также отслеживает российскую дезинформацию. Тойбнер отметил, что фирма обнаружила, что Кремль начал нацеливаться на россиян в приграничных регионах с помощью пропагандистской кампании после начала украинского контрнаступления.

Кампания, которая напоминала советскую пропаганду, предупреждала, что украинские "психологические операции" были нацелены на россиян. Но даже когда локализованные новостные сайты вытесняли пропаганду, они также смешивали ее с сообщениями об украинском вторжении, информацией, которую было сложнее найти в Москве.

Операция в Курской области - удар по Путину

Полномасштабная война в Украине продолжается, и украинская операция в Курской области нанесла удар по обещаниям российского диктатора Владимира Путина, что война, которую он называет "специальной военной операцией", ограничится украинской территорией и окажет минимальное влияние на жизнь простых россиян.

В Москве нет особой паники из-за ситуации на Курщине, главарь россиян считает, что наступление Украины в этом районе не оказывает большого влияния на его более широкие стратегические расчеты, которые сводятся к захвату всей Донецкой области и, в конечном счете, к краху украинского правительства, чтобы облегчить путь к переговорам в пользу РФ, согласно мнению старшего научного сотрудника Российско-Евразийского центра Карнеги Татьяны Становой.

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