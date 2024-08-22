В Курской области РФ снова удалось пополнить обменный фонд за счет пленных россиян.

Продолжается война в Украине, и в Курской области Российской Федерации украинские Силы обороны взяли под контроль еще один населенный пункт.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети Facebook, он посетил приграничье Сумщины и провел совещание с главнокомандующим Вооруженными силами Александром Сырским и начальником Сумской военной администрации.

"Главком доложил об оперативной обстановке во всех районах активных действий, и, в частности, на самых жестких направлениях фронта. Сообщил о шагах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях. В определенных районах Курской области под контролем Украины еще один населенный пункт, и имеем пополнение обменного фонда", - сообщил Зеленский.

Видео дня

Главнокомандующий ВСУ также доложил о налаживании деятельности военной комендатуры на этой территории. Кроме того, начальник ОВА доложил о ситуации на Сумщине после начала Курской операции. "Наблюдается уменьшение обстрелов из ствольного оружия и уменьшение жертв среди гражданских", - отметил президент.

Это также позволило безопаснее восстанавливать энергетическую инфраструктуру и готовить ее к началу отопительного периода. Вместе с тем, отдельное внимание было уделено координации действий между военными, полицией и ГСЧС в приграничье, в частности, для организации гуманитарных конвоев в определенные районы Курской области.

Важные новости Украины - что сообщалось об операции на Курщине

Как сообщал УНИАН, 20 августа американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Украина достигает "незначительных успехов" на российской территории, продвижение замедлилось.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны продвинулись на 28-35 км в Курской области. Сообщалось, что украинские воины уже освободили более 90 российских населенных пунктов.

Вас также могут заинтересовать новости: