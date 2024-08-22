В столице РФ нет особой паники из-за ситуации в Курской области, утверждает аналитик.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и украинская операция в Курской области нанесла удар по обещаниям российского диктатора Владимира Путина, что война, которую он называет "специальной военной операцией", ограничится украинской территорией и окажет минимальное влияние на жизнь простых россиян.

В Москве нет особой паники из-за ситуации на Курщине, главарь россиян считает, что наступление Украины в этом районе не оказывает большого влияния на его более широкие стратегические расчеты, которые сводятся к захвату всей Донецкой области и, в конечном счете, к краху украинского правительства, чтобы облегчить путь к переговорам в пользу РФ, приводит мнение старшего научного сотрудника Российско-Евразийского центра Карнеги Татьяны Становой издание The Wall Street Journal.

"Если он (Путин, - Ред.) не найдет военного решения, то это (военная операция украинцев в РФ, - Ред.) может продолжаться месяцами или годами. И люди в Москве свыклись с этой мыслью", - утверждает эксперт.

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По ее словам, российские оккупанты не хотят быть втянутыми в дорогостоящее наступление в Курской области, которое может потребовать применения стратегии "выжженной земли", которую захватчики ранее использовали в Украине, в том числе во время захвата городов Бахмут и Авдеевка в Донецкой области. "Принятие такой же тактики против собственных городов России в Курске, где все еще остаются мирные жители, не является оправданной политикой", - полагает аналитик.

Важные новости России о войне - что сообщалось

Вооруженные силы Украины в начале августа начали наступательную операцию на Курщине и уже освободили более чем 90 населенных пунктов. На освобожденных территориях создана военная комендатура.

Защитники нашей страны также ликвидировали три вражеских моста. Издание The Wall Street Journal писало, что украинские воины продвигаются к окружению примерно 3000 российских военных, которые прижаты к реке Сейм.

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