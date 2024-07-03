Начиная с 2020 года, Беларусь находится в состоянии политического кризиса. Лукашенко не потерял власть (кстати, об этом писал в том же 2020-м), но его позиции далеки от идеальных. Впервые за последние два десятилетия его "электоральная база" не превышает 30-35%.

Но специфика беларуского политического поля – в сегментации общества. Причем разделение проходит на ценностном уровне (а не уровне политических симпатий). Есть различные группы, существующие в собственных "информационных пузырях". И как власти не могут "достучаться" до большинства групп, так и оппозиционные силы. А этом фоне база удержания – репрессии, вытеснение из страны и демонизация политических оппонентов.

Страна фактически жила четыре года (процессы начались летом 2020) в режиме "зажимания гаек". Такая ситуация позволяет "на жилах" выдержать определенное время, но не снимает причин беларуского политического кризиса, который проявился задолго до 2020-го. Речь об изменениях бизнеса, трансформации общества и деградации системы власти.

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Соответственно, продержаться на силовом аппарате можно, победить и обеспечить предсказуемое будущее для Лукашенко – нет. Более того, при определенном условии, угрозой для него становится собственное окружение. А также РФ, влияние которой существенно выросло.

Стоит также иметь в виду крайне небольшое количество позитивных сценариев для Лукашенко после завершения (либо приостановки) российско-украинской войны. Одним из условий удержания власти является усиление влияния "третьих сил". В первую очередь, Китая. А производной от этого – необходимость выхода из спирали эскалации с соседями. И июнь 2024 года принес интересные новости.

Во-первых, произошел обмен, в результате которого домой вернулись украинцы, осужденные в Беларуси и удерживаемые в беларуских тюрьмах. И речь тут не о том, кто вернулся и на каких условиях – Лукашенко впервые за последние пару лет "отпустил" знаковых для себя узников. То есть, продемонстрировал готовность к торгу, в том числе с Украиной.

Во-вторых, вчера Лукашенко заявил, что из тюрем могут быть освобождены ряд достаточно известных политических заключенных. В первую очередь, имеющие серьезные проблемы со здоровьем. С одной стороны, это подстраховка Лукашенко (смерь людей в заключении слишком сильно бьет по возможности начать торг в будущем), с другой – демонстрация готовности к диалогу (и торгу) с западными странами.

На протяжении ближайших месяцев можно будет ожидать еще несколько таких громких кейсов. При этом, замечу, агрессивная риторика в отношении соседей сохранится – она просто станет чуть менее трешовой.

А далее, ближе к зиме 2025-го, возможны удивительные процессы в политическом поле. Ведь для удержания власти в новой системе нужна "якобы оппозиция" и необходима демонстрация готовности к переменам. И есть пример, как это работает – Венесуэла.

Плюс, в Беларуси уже происходят весьма интересные кадровые перестановки. Впервые за последние четыре года на ключевые позиции заступают не силовики, а менеджеры.

Почему все это происходит именно сейчас? Во-первых, повторю, есть вопрос возможных переговоров по Украине. И если поведение беларуского режима не изменяется, он либо рушиться сам, либо Лукашенко убирается руками России (с усилением ее влияния).

Во-вторых, вопрос в электоральной кампании 2025 года. Она должна завершить первый этап трансформации политической системы по упрощенному иранскому образцу. Который, среди прочего, допускает опцию "элементов демократии" на низовом уровне.

Для удержания власти окружению Лукашенко необходима поддержка КНР, а также выход из конфликтов с соседями. То есть, начало диалога, торга – называйте, как хотите. Главное, чтобы по результатам 2025 года была хоть частично "перевернута страница" кризиса отношений с 2020-го.

Для сохранения своих позиций, либо позиций своего окружения Лукашенко готов изворачиваться, как угодно. Поэтому, цитируя его же: "Дальше будет очень интересно".

И напоследок: что касается будущего самого Лукашенко, я повторю свой прогноз от 8 августа 2020 года: это его последний полный электоральный срок. То есть, избраться в 2025 он может без проблем. А вот досидеть до конца будет крайне сложно, или почти невозможно. Для этого Лукашенко должен перестать быть самим собой.

Игар Тышкевич, политический аналитик Украинского института будущего