По сравнению с западными аналогами российское оружие - отсталое и базируется на советских достижениях.

Глава Кремля Владимир Путин хвастается "сверхсовременным" российским оружием, которое на самом деле является устаревшим и неэффективным.

Как сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, истинные возможности российского вооружения продемонстрировала война в Украине.

"По сравнению с западными аналогами российское оружие - отсталое. Принципиально новых разработок российский ВПК не выдает, там до сих пор пользуются советскими достижениями", - говорится в сообщении.

В СтратКоме отмечают, что производство вооружения в России зависит от западной электроники и предприятий из Украины, но к ним россияне не имеют доступа.

Также сообщается, что российская техника, которую захватывают украинские военные, имеет производственный брак, что подвергает и самих оккупантов опасности в ходе эксплуатации.

"ВПК России приходит в упадок, как и другие отрасли российской экономики – предприятия простаивают, работники остаются без работы... А серия пожаров и взрывов на предприятиях ВПК свидетельствует о намерениях чиновников скрыть реальное состояние отрасли", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на форуме "Армия 2022" президент РФ Владимир Путин заявил о "лучшем" оружии и готовности раздавать ее своим "многочисленным" союзникам и партнерам.

Заявления Путина абсурдны, считают эксперты. Ведь у РФ нет ни "лучшего оружия", ни "многочисленных" партнеров.

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