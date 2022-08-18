Глава Кремля Владимир Путин хвастается "сверхсовременным" российским оружием, которое на самом деле является устаревшим и неэффективным.
Как сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, истинные возможности российского вооружения продемонстрировала война в Украине.
"По сравнению с западными аналогами российское оружие - отсталое. Принципиально новых разработок российский ВПК не выдает, там до сих пор пользуются советскими достижениями", - говорится в сообщении.
В СтратКоме отмечают, что производство вооружения в России зависит от западной электроники и предприятий из Украины, но к ним россияне не имеют доступа.
Также сообщается, что российская техника, которую захватывают украинские военные, имеет производственный брак, что подвергает и самих оккупантов опасности в ходе эксплуатации.
"ВПК России приходит в упадок, как и другие отрасли российской экономики – предприятия простаивают, работники остаются без работы... А серия пожаров и взрывов на предприятиях ВПК свидетельствует о намерениях чиновников скрыть реальное состояние отрасли", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, на форуме "Армия 2022" президент РФ Владимир Путин заявил о "лучшем" оружии и готовности раздавать ее своим "многочисленным" союзникам и партнерам.
Заявления Путина абсурдны, считают эксперты. Ведь у РФ нет ни "лучшего оружия", ни "многочисленных" партнеров.