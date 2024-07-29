Кроме того, Киев получил 21 тысячу боеприпасов к самоходным зенитным установкам Gepard.

Восемь боевых танков Leopard 1A5 передала Украине Германия в сотрудничестве с Данией, следует из списка военной помощи, опубликованного на сайте правительства страны.

Так, за все время Украина получила от Германии 58 танков Leopard 1A5 (ранее было передано 50 единиц). Кроме того, Киев получил 21 тысячу боеприпасов к самоходным зенитным установкам Gepard.

Также в перечне переданной помощи упоминаются:

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3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2 и запчасти к ним;

10 надводных дронов;

10 радаров наземного наблюдения;

около 25 тысяч боевых шлемов.

Кроме того, Германия передала Украине полевой госпиталь.

Оружие для Украины: последние новости

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете помощи для Украины на $200 млн. Соответствующее заявление сделал советник по коммуникациям в сфере национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. В этот пакет войдут средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы HIMARS, минометные снаряды и противотанковые ракеты Javelin.

Ранее сообщалось, что Украина получит 14 танков Leopard 2A4. Их приобрели Нидерланды и Дания. Техника будет отправлена уже этим летом.

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