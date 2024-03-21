Канцлер страны заявил, что средства должны идти на восстановление Украины.

Вена, которая высылает двух российских дипломатов, выступает против идеи использования доходов от замороженных активов России на финансирование оружия для Украины. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Негаммер перед саммитом лидеров ЕС, комментируя соответствующее предложение Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

По его словам, Вена поддерживает идею использования этих средств на восстановление Украины, но против того, чтобы их использовали на финансирование военной помощи.

"Для нас как для нейтрального государства должно быть обеспечено, чтобы деньги, где мы даем согласие, не передавали на оружие и боеприпасы. Сначала обсуждалось, что они будут инвестированы в восстановление в Украине. Это предложение я считаю разумным", – отметил канцлер Австрии.

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В то же время канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Бельгии Александр Де Кроо поддержали идею об использовании доходов от российских активов для военной помощи Украине.

Деньги от российских активов на оружие

Ранее УНИАН писал, что в Евросоюзе планируют получать 90% доходов от российских активов, замороженных в Европе, и перечислять их в управляемый ЕС фонд, который финансирует оружие для Украины.

В дальнейшем вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель представил странам-членам Евросоюза предложение о направлении сверхприбылей с обездвиженных активов РФ на закупку оружия для Украины.

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