Таким образом в США смогут передавать Украине свое оружие без значительных потерь своего капитала.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена подтолкнуть европейских союзников к тому, чтобы они покупали большее количество американского оружия для Украины перед возможными мирными переговорами с РФ. Об этом сообщили два человека, которые осведомлены в этом вопросе, в комментарии для Reuters.

"Этот план, если он будет официально утвержден, даст определенное успокоение украинским лидерам, которые опасаются, что президент Дональд Трамп может заблокировать дальнейшую помощь стране, чьи военные медленно теряют территорию под ожесточенным российским наступлением на востоке страны. Европейские страны ранее уже покупали американское оружие для Украины во времена администрации Байдена", - подчеркивают в издании.

По информации источников издания, американские чиновники, среди которых спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог, обсудят возможные закупки оружия с европейскими союзниками на этой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Это одна из нескольких идей, которые обсуждает администрация, чтобы потенциально продолжить поставки американского оружия Киеву без значительных затрат американского капитала", - цитирует Reuters слова своих собеседников.

В то же время в интервью изданию сам Келлог отказался подтвердить такой план, однако подчеркнул:

"США всегда любят продавать оружие, произведенное в Америке, потому что это укрепляет нашу экономику. Существует много вариантов. Сейчас все в игре. Не обязательно, что в ближайшие 24 часа что-то изменится".

По его словам, поставки, которые были одобрены бывшим президентом США Джо Байденом, до сих пор поступают в Украину.

Также недавно американские чиновники отмечали, что администрация Трампа планирует вернуть миллиарды, которые США потратили на войну в Украине, поэтому по их словам, Европа должна делать больше для помощи Киеву.

"Я думаю, что основной принцип здесь заключается в том, что европейцы должны взять на себя ответственность за этот конфликт", - отметил советник по национальной безопасности США Майкл Волц в интервью NBC News в воскресенье.

В Reuters добавили, что пока неизвестно, планируют ли США просить страны Европы покупать американское оружие путем коммерческих контрактов или непосредственно из американского арсенала.

"Администрация Трампа уже несколько недель обсуждает, продолжать ли вооружать Украину, и если да, то каким образом. Во время своей президентской кампании Трамп пообещал прекратить любую помощь Украине. Но некоторые из его советников за кулисами утверждают, что Вашингтон должен продолжать поддерживать Киев в военном плане, особенно если мирные переговоры будут отложены до конца этого года", - подытожили в издании.

Военная помощь для Украины - последние новости

Ранее Reuters писал, что в 2024 году США предоставили Украине лишь половину обещанной за год военной помощи. В издании отметили, что эти задержки пришлись на последние месяцы каденции предыдущего президента США Джо Байдена и именно тогда Украина потеряла много территории, которую вернула во время контрнаступления 2023 года.

В то же время в конце января сообщалось, что Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины. Отмечается, что около 90 миллионов долларов из этой суммы будет направлено на производство украинских ракет большой дальности и дронов.

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