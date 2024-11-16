Программа была объявлена властями, чтобы предотвратить незаконное распространение оружия.

В Дании мужчина передал полиции около 80 единиц огнестрельного оружия, 140 килограммов боеприпасов и ручную гранату, вероятно, времен Второй мировой войны. Весь этот аренал он нашел, когда убирал в доме, сообщает AP.

Отмечается, что оружие было передано правоохранителям в рамках общенациональной амнистии, объявленной властями, чтобы предотвратить незаконное распространение преступными группами оружия. В течение ноября люди могут сдать оружие, не рискуя быть привлеченными к ответственности.

"В последние годы в скандинавской стране наблюдается рост насилия между преступными группировками, которые борются за территорию и наркотики", - говорится в статье.

Видео дня

Мужчина, личность которого не разглашается, сдал 62 пистолета и 18 единиц другого огнестрельного оружия, включая винтовки и автоматы, а также боеприпасы, различные мелкие части оружия и ручную гранату.

Полиция заявила, что сообщит Национальный музей Дании, "чтобы они могли оценить, нужно ли что-то из этого сохранить для потомков":

"Это, безусловно, самая большая партия, которую мы получили в настоящее время".

Издание отмечает, что за первые 12 дней "амнистии" было сдано 8402 единицы оружия. При этом некоторые полицейские участки пришлось временно эвакуировать в случаях, когда "граждане с добрыми намерениями заходят в наши полицейские участки, чтобы передать ручные гранаты и другие взрывчатые вещества".

Изъятие нелегального оружия в Украине

Ранее УНИАН сообщал об оружии, которое есть на руках у украинцев. Так, глава Национальной полиции Украины Ивана Выговского, правоохранители стали изымать оружия намного больше.

Как сказал Выговский, "это тонны взрывчатки, миллионы патронов, тысячи гранат, пистолетов".

Вас также могут заинтересовать новости: